Ryan Gosling le canta “Feliz cumpleaños” a Eva Mendes en una inusual aparición pública de la pareja

Ryan Gosling y Eva Mendes hicieron su primera aparición pública juntos en más de una década en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El jueves 5 de marzo, Gosling sorprendió a Mendes por su cumpleaños número 52 durante una aparición de la pareja.

El actor, que estaba promocionando su nueva película Proyecto Fin del mundo, le pidió al público que le cantara cumpleaños. Luego, Mendes subió al escenario con el cárdigan azul y blanco de Louis Vuitton de Gosling, el mismo que el actor había llevado antes durante una aparición en Jeopardy!.

El momento culminó con Gosling cantando junto al público, acompañado por la banda de la escuela secundaria North Bergen High School, de Nueva Jersey, mientras Mendes le agradecía con un beso en la mejilla bajo una lluvia de confeti.

Traducción de Leticia Zampedri