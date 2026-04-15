Katy Perry es investigada por la policía australiana por presuntas acusaciones de haber agredido sexualmente a la actriz Ruby Rose en una discoteca de Melbourne hace más de 15 años.

La policía del estado de Victoria confirmó a The Independent que “investiga una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”.

“Dado que la investigación sigue en curso, sería inapropiado hacer más comentarios en este momento”, señaló un portavoz en un comunicado.

The Independent indicó que se puso en contacto con los representantes de Perry y Rose para solicitar comentarios.

Rose, de 40 años, formuló la acusación en respuesta a una publicación en Threads del medio musical Complex sobre la reacción de Perry a la actuación de Justin Bieber en Coachella.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne”, escribió Rose. “¿A quién le importa lo que piense?”.

open image in gallery Katy Perry (izquierda) enfrenta acusaciones de agresión sexual presentadas por Ruby Rose (derecha) ( Getty )

La superestrella del pop, de 41 años, negó de forma categórica las acusaciones del actor australiano y las calificó como “no solo categóricamente falsas, sino también mentiras peligrosas e imprudentes”.

“La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de realizar acusaciones públicas graves en redes sociales contra distintas personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente”, señaló el representante de Perry en un comunicado enviado a Variety.

Por su parte, Rose afirmó que el presunto incidente ocurrió cuando tenía poco más de 20 años. “Ahora tengo 40. Me tomó casi dos décadas decir esto públicamente”, respondió a una seguidora. “Estoy agradecida de poder alzar la voz, pero esto muestra el impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”.

Ante preguntas de otros usuarios sobre lo ocurrido, Rose dio detalles del presunto episodio en redes sociales.

En otra respuesta, agregó que en ese momento relató lo sucedido como una “anécdota de borrachera” porque no sabía cómo manejar la situación. También afirmó que más tarde Perry se ofreció a ayudarla con su visa para Estados Unidos, lo que influyó en su decisión de mantener el asunto en privado. “Aun así, siempre dije que no era una buena persona”, sostuvo.

open image in gallery Katy Perry enfrenta acusaciones de agresión sexual de Ruby Rose ( AFP/Getty )

Rose había señalado en un primer momento que “no estaba interesada en presentar una denuncia policial”.

Sin embargo, más tarde publicó en Threads que acudiría a una comisaría para explorar si alguna de sus experiencias podía ser investigada. “Imagino que ya han prescrito, pero eso me da aún más motivos para intentarlo”, escribió.

Posteriormente, informó que ya había completado los trámites. “Finalicé todos mis informes. Esto significa que ya no puedo comentar, republicar ni hablar públicamente sobre estos casos ni sobre las personas involucradas”, indicó.

La actriz también aclaró que su silencio no implica desinterés ante los mensajes de apoyo. “Puede parecer que los ignoro, pero no es así. Es una solicitud habitual de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio”, explicó. “Ahora puedo empezar a sanar y seguir adelante, al menos por ahora. Los quiero mucho a todos”.

Traducción de Leticia Zampedri