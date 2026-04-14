El valor de la imaginación, esa esencia humana que la IA difícilmente podría replicar, se pone a prueba en Buena suerte, diviértete, no mueras, de Gore Verbinski. La película muestra fallas ideológicas, una estructura irregular y una clara deuda con clásicos distópicos como Terminator y Al filo del mañana, pero aun así, conserva una identidad propia: es personal, áspera y mordaz, como un erizo ofendido que insiste en embestir.

En un momento aparece una criatura con forma de gato cuyo diseño, tan ridículo y poco atractivo, termina siendo entrañable. Ese detalle resume bien el espíritu de la película: en una industria cada vez más calculada, Buena suerte, diviértete, no mueras recupera una época en la que los directores lanzaban ideas sin miedo y veían qué funcionaba.

Sam Rockwell interpreta a un viajero del tiempo sin nombre, vestido con un impermeable de plástico. En una de sus primeras escenas, irrumpe en un restaurante y advierte a los clientes sobre los efectos del uso excesivo de redes sociales. Según explica, en el futuro la mitad de la población morirá mientras la otra pasará el tiempo atrapada en un ciclo de consumo de noticias negativas y este sería su intento número 118 de cambiar ese destino, si logra convencer a las personas indicadas de unirse a su causa.

La historia también reúne a figuras reconocidas: Zazie Beetz y Michael Peña como Janet y Mark, una pareja de docentes; Juno Temple como Susan, una madre en duelo; Asim Chaudhry como Scott, un conductor de Uber; y Haley Lu Richardson como Ingrid, una joven con una extraña alergia al wifi y a los dispositivos electrónicos.

Aunque asociado a grandes producciones como Piratas del Caribe y a fracasos como El Llanero Solitario, Verbinski ha cultivado un costado más oscuro. Ya lo insinuaba la perturbadora apertura de la tercera entrega de Piratas y lo confirmó con La cura siniestra (2016), una fábula gótica y desconcertante protagonizada por Mia Goth.

El elenco de ‘Buena suerte, diviértete, no mueras’: Juno Temple, Michael Peña, Sam Rockwell y Zazie Beetz ( Entertainment in Film )

“Todo es culpa de ustedes, todos son cómplices”, grita el viajero del tiempo, como si hablara desde una sección de comentarios. Sin embargo, Buena suerte, diviértete, no mueras se queda en los síntomas y nunca profundiza en las causas. Nadie señala a las corporaciones que impulsaron este escenario. El guion de Matthew Robinson avanza de forma irregular al revelar el pasado de algunos personajes, ya que Scott, por ejemplo, queda fuera, mientras muestra a Mark y Janet enfrentarse a una horda de adolescentes zombis, iluminados por la luz glacial de sus teléfonos.

Aun así, el enfoque de Verbinski conserva una mordacidad genuina. Estas viñetas golpean con más fuerza que un episodio promedio de Black Mirror, en parte porque no buscan deslumbrar con ingenio, sino canalizar la frustración del director. Los personajes se expresan con la inquietante cordialidad de Las mujeres perfectas, la policía dispara sin reparos, incluso ante rehenes, y una empresa lucra clonando a niños víctimas de tiroteos escolares, ofreciendo versiones más baratas con publicidad. Esta última idea, particularmente cruel, consigue provocar donde muchas sátiras actuales prefieren no arriesgar.

Ese tono puede alejar a parte del público, sobre todo en contraste con el carisma ligero de Rockwell. Sin embargo, a medida que la película se vuelve más extraña, refuerza su propia tesis. Como advierte el viajero del tiempo: “La IA intentará darte todo lo que siempre soñaste, pero al final todo es una mentira”. Puede ser una película caótica, pero al menos resulta honesta.

Dirigida por Gore Verbinski. Protagonizada por Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry y Juno Temple. Clasificación: 15 | Duración: 134 minutos.

Buena suerte, diviértete, no mueras ya está en cines.

Traducción de Leticia Zampedri