Tráiler de ‘The Drama’ con Zendaya y Robert Pattinson deja a los fans emocionados y en suspenso

El primer tráiler de The Drama, de A24, tiene a los fans desesperados en las redes sociales por conocer la misteriosa revelación que se esconde en el corazón de la película.

La próxima película, que se estrenará el 3 de abril, sigue a una pareja interpretada por las estrellas Zendaya y Robert Pattinson mientras se preparan para casarse.

A medida que se acerca el gran día, comparten una cena con unos amigos interpretados por Alana Haim y Mamoudou Athie, quienes cuentan: “Antes de casarnos, nos dijimos lo peor que hemos hecho nunca”.

En el tráiler, los personajes de Haim, Athie y Pattinson comparten sus anécdotas para regocijo general, antes de que el ambiente cambie cuando el personaje de Zendaya revela un sorprendente secreto.

“¿Hablas en serio?”, pregunta el personaje de Haim, y agrega: “Emma, ¿qué c****o?”.

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan 'The Drama', de A24, que tiene a los fans clamando por conocer su misterio central ( A24 )

'The Drama' se estrenará el 3 de abril ( A24 )

En YouTube, un fan comentó en el tráiler: “Esto es un marketing brillante; el número de personas que asistirán solo por la escena de la cena cubrirá el presupuesto. Lo que sea que haya hecho, necesito saberlo”.

Otro comentó: “Me alegro de que el giro argumental principal siga siendo una incógnita para nosotros y de que no hayan spoileado nada en el tráiler. Estoy impaciente por ver la película”.

En X, un fan dijo: “Sinceramente, nunca el tráiler de una película me ha generado más anticipación que el de The Drama. No quiero spoilers, ¡pero necesito saber cuál es el drama!”.

Otra persona escribió: “Vale, estoy intrigado. Pensé que esto iba a ser una comedia negra erótica”.

The Drama está escrito y dirigido por el cineasta noruego Kristoffer Borgli, más conocido por el drama surrealista de 2023 Dream Scenario, protagonizado por Nicolas Cage.

El año pasado, Pattinson dijo en una entrevista que se había vuelto “loco” intentando entender una escena de la película, y que Zendaya tuvo que ayudarlo.

“Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco”, dijo Pattinson en una entrevista con la revista francesa Premiere, y continuó: “Buscaba desesperadamente su significado, escribiendo páginas y páginas de análisis textual”.

“Acabé llamando a Zendaya la noche antes de rodar la escena. Compartí mis dudas con ella, hablé durante dos horas, y al cabo de un rato, con mucha calma, me hizo entender que la línea decía simplemente lo que estaba a simple vista, que no había ningún significado oculto”, relató.

“Y yo, volviéndome loco durante tres días”, añadió.

Pattinson y Zendaya también protagonizarán juntos la tercera entrega de la serie Dune, así como La Odisea, de Christopher Nolan, ambas previstas para este año.

Traducción de Sara Pignatiello