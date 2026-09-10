Elon Musk arremete contra documental “difamatorio” sobre él y llama “viejo amargado” al director

Elon Musk arremetió contra un documental sobre su vida e influencia y calificó a su director, Alex Gibney, de “viejo amargado” y de alguien “sin integridad”.

El documental Musk, de casi cuatro horas de duración, generó gran repercusión tras su estreno el martes en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de cinco minutos. La película presenta una mirada muy crítica sobre Musk e incluye fuertes acusaciones relacionadas con sus relaciones personales y sus negocios.

En una serie de publicaciones en X, la plataforma que compró por 44.000 millones de dólares en 2022, Musk calificó la película como un “ataque deshonesto que no da en el blanco”.

“Gibney se propuso deliberadamente hacer una obra para desacreditarme y carece por completo de integridad”, afirmó.

En otra publicación, escribió: “Gibney no tiene ninguna integridad. Ninguna. Por suerte, sus películas son aburridísimas... Es un ataque que no da en el blanco y comete el pecado capital de ser aburrido durante cuatro horas”.

open image in gallery Elon Musk arremetió contra el documentalista Alex Gibney y lo calificó de “viejo amargado”

open image in gallery Elon Musk afirmó que el nuevo documental sobre su vida es un “ataque para desacreditarlo” ( X/Elon Musk )

Añadió: “Gibney solo reunió a una lista de personas que tienen cuentas pendientes conmigo o que ni siquiera me conocen (pero que, aun así, tienen cuentas pendientes)... Sí, es un viejo amargado que perdió la cabeza hace mucho tiempo”.

En otra publicación, Musk fue todavía más despectivo: “La mierda de perro merece más respeto que Gibney”.

La película también incluye una entrevista con Ashley St. Clair, expareja de Musk y antigua influencer vinculada al movimiento MAGA, quien hace fuertes afirmaciones sobre la manera en que el empresario supuestamente seleccionaba a mujeres jóvenes que consideraba aptas para tener hijos con él. El magnate tecnológico tiene 14 hijos y comparte uno de ellos, Romulus, con St. Clair.

En el documental, St. Clair también afirma que el equipo de Musk le ofreció 40 millones de dólares a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la relación que mantuvieron.

open image in gallery La película incluye una entrevista con Ashley St. Clair, expareja de Musk y antigua influencer vinculada al movimiento MAGA ( AP )

Musk negó específicamente en X la afirmación sobre el supuesto acuerdo de confidencialidad. “Nunca se le ofreció algo así y tiene un historial de hacer afirmaciones falsas”, escribió.

Musk también reaccionó a una publicación de la podcaster Katie Miller, esposa de Stephen Miller, asesor de Donald Trump. Katie Miller se desempeñó anteriormente como directora de comunicaciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), organismo que estuvo estrechamente vinculado a Musk.

Miller cuestionó la supuesta ausencia en el documental de aliados y personas cercanas al empresario. “Simplemente no puede considerarse ‘definitivo’ si las personas que estuvieron allí no participaron”, afirmó. “Esta película de ficción es un ataque orquestado por un egocéntrico director de Hollywood”.

Durante una rueda de prensa en Venecia, Gibney aseguró que algunas de las personas a las que contactó para participar en el documental expresaron un temor “enorme” e incluso “existencial”. El cineasta también afirmó que considera a Musk, el hombre más rico del mundo, “sumamente ridículo”.

Gibney también reflexionó sobre la infancia de Musk en Sudáfrica y sobre cómo, a su juicio, algunas de esas experiencias podrían haber influido en su comportamiento posterior.

open image in gallery Elon Musk (izquierda) afirmó que el documentalista Alex Gibney “carece de integridad” ( Getty Images )

“Tuvo una infancia muy difícil y traumática”, afirmó Gibney. “Hasta cierto punto, si tuviera que psicoanalizar la situación, diría que está proyectando ese trauma sobre todos nosotros”.

Durante la rueda de prensa, St. Clair afirmó que Musk le había dicho por mensaje de texto que quería tener un hijo con ella porque necesitaba formar “una legión de hijos antes de la guerra civil”. The Independent se puso en contacto con los representantes de Musk y Gibney para solicitar comentarios.

St. Clair también cuestionó el uso que Musk hace de X. “Sea lo que sea, lo que está haciendo con esta plataforma no se puede ignorar, porque está alimentando conflictos que no existen en el mundo real”, afirmó.

“Creo que está fomentando deliberadamente una división que podría tener consecuencias catastróficas si no se regula o controla, o si nosotros mismos no hacemos nuestra parte para frenarla”, añadió.

Según The Hollywood Reporter, el abogado de Musk, Alex Spiro, envió una carta a la productora en la que acusó a Gibney de tergiversar los hechos sobre el empresario y lo criticó por no consultar con su equipo durante el proceso de verificación de la información. Gibney, por su parte, sostiene que Musk se negó a colaborar o a aparecer en el documental.

Hasta el momento, el documental ha recibido críticas favorables. The Hollywood Reporter lo describió como “un retrato demoledor” del magnate tecnológico como un estafador con demasiado poder como para ser detenido y aseguró que dejará al espectador “hirviendo de indignación” durante 225 minutos.

Por su parte, Variety lo calificó como “un retrato mordaz” de la brillantez tecnocrática, la sed de poder y el delirio descontrolado.

Musk se estrenará en cines seleccionados el 16 de octubre.

Traducción de Leticia Zampedri