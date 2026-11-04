Quentin Tarantino habla sobre no volver a dirigir a Brad Pitt en el spin-off de ‘Había una vez en Hollywood’

Quentin Tarantino afirma que le preocupaba decepcionar a Brad Pitt al decidir no dirigir la secuela de Había una vez en Hollywood.

Pitt regresa como el especialista de cine de Hollywood Cliff Booth en el próximo spin-off Las aventuras de Cliff Booth, tras ganar un Óscar por protagonizar junto a Leonardo DiCaprio la película original de Tarantino de 2019.

Tarantino, quien dejó claro que solo planea dirigir una película más, la décima, optó por no dirigir la nueva secuela después de escribir el guion, pero admitió a Empire que tuvo dudas sobre dejar a Pitt atrás hasta que David Fincher se unió al proyecto.

“[Pitt] fue a quien sentí que realmente decepcioné cuando no lo hice”, dijo Tarantino, de 63 años, a la revista. “Me sentí mal por eso, y el hecho de que se lo contara a su representante y que este respondiera... Eso fue fantástico”.

Fincher asumió el papel de director después de que Pitt —a quien Fincher ya había dirigido en Se7en: los siete pecados capitales, El club de la pelea y El curioso caso de Benjamin Button— se le acercó y le dijo que estaba ”decepcionado de no poder volver a interpretar a Cliff Boot”, según contó.

open image in gallery Brad Pitt volverá a interpretar al doble de acción protagonista en ‘Las aventuras de Cliff Booth’, de Netflix ( Netflix )

open image in gallery Quentin Tarantino dirigió a Brad Pitt en la película de 2019 ‘Había una vez en Hollywood” ( Getty )

El director declaró a la revista que Fincher accedió a leer el guion de la secuela, siempre y cuando Tarantino diera su permiso.

“Me quedé boquiabierto”, recordó Tarantino al hablar de su reacción ante la noticia de la colaboración. “Pensé: ‘¿En serio? ¿Crees que le interesaría? ¡Pues claro, claro que sí: enséñaselo!’”.

Continuó diciendo: “El hecho de que un director del calibre de David dedicara un año y medio de su vida a trabajar con mi material me pareció maravilloso. Decía mucho de lo que estaba escrito en el guion”.

open image in gallery David Fincher dirigirá la secuela de ‘Había una vez en Hollywood’ ( Getty )

Fincher dijo que en el guion encontró un “diagrama de Venn” que mostraba en qué querían centrarse Pitt, Quentin y él mismo con la película.

Ambientada en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la primera película, Las aventuras Cliff Booth seguirá al personaje de Pitt mientras trabaja como solucionador de problemas en Hollywood.

La película se estrenará el 25 de noviembre en IMAX, antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre. Las cadenas de cines Cinemark y Regal se negaron a proyectarla debido al escaso plazo de estreno que les ofreció la plataforma de streaming.

Tarantino anunció previamente que, junto con la nueva película, también publicará una novelización de la historia, titulada Las aventuras de Cliff Booth. Hizo lo mismo con la novelización de la película original Había una vez en Hollywood.

Traducción de Olivia Gorsin