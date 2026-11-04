Cher respondió con contundencia a las declaraciones de Michael Douglas, quien dio a entender que la cantante y actriz no merecía haber ganado el Oscar en 1988.

Durante su participación en The Graham Norton Show el pasado viernes 30 de octubre, Douglas coincidió con Glenn Close, su compañera de reparto en Atracción fatal, y expresó su sorpresa por el hecho de que la actriz no hubiera ganado un Oscar por su actuación en la célebre película de 1987.

“Era la cuarta nominación de Glenn”, comentó Douglas. “Ese año ganó Cher”.

“¿Por Moonstruck?”, preguntó Norton. “¡Vaya…!”.

“Lo sé. Eso mismo dijimos todos”, respondió Douglas.

“Quiero decir, Glenn ofreció una de las mejores actuaciones de todos los tiempos y, bueno, ya sabes…”, añadió.

“Pero Cher se puso unas cuantas canas, así que ahí lo tienes”, bromeó Norton.

open image in gallery Cher y Michael Douglas ( Getty Images )

Cher ganó el Oscar a mejor actriz por la aclamada comedia romántica, en la que interpreta a una viuda solitaria que se enamora de un hombre más joven, interpretado por Nicolas Cage.

En esa misma categoría también competían Holly Hunter por Broadcast News, Meryl Streep por Ironweed y Sally Kirkland por Anna. Por su parte, Douglas ganó ese año el Oscar a mejor actor por Wall Street.

Ahora, un representante de Cher respondió con una breve declaración cargada de ironía a los comentarios del actor.

“Cher adora a Michael Douglas”, declaró su representante a Entertainment Weekly.

Las declaraciones de Douglas generaron opiniones divididas entre los espectadores.

“Michael Douglas está muy equivocado”, escribió un usuario. “El Oscar de Cher por Moonstruck es uno de los premios más merecidos de todos los tiempos”.

“En realidad, Michael Douglas, Cher se merecía ese premio y no voy a tolerar NINGUNA crítica contra Moonstruck”, comentó otra persona.

Sin embargo, otros coincidieron con la opinión del actor. “No puedo creer que Michael Douglas haya dicho esto… ¡pero tiene razón!”, escribió un cinéfilo.

Otro añadió: “¡Michael Douglas no dijo ni una sola mentira! Me encanta Cher, pero no debería haber ganado ese Oscar por encima de Glenn Close”.

open image in gallery Michael Douglas promociona sus nuevas memorias este mes ( Getty )

El Oscar que Cher ganó por Moonstruck fue su segunda y, hasta la fecha, última nominación a los premios de la Academia. La cantante y actriz había sido nominada anteriormente en 1984 como mejor actriz de reparto por su participación en Silkwood, el drama protagonizado por Meryl Streep.

Por su parte, Douglas se encuentra promocionando sus nuevas memorias, One Helluva Ride, en las que habla de su matrimonio con la actriz galesa Catherine Zeta-Jones, así como de sus romances con Kathleen Turner, su compañera de reparto en Tras la esmeralda perdida, y Jeanne Tripplehorn, con quien trabajó en Bajos instintos.

La semana pasada, Douglas también habló de su amistad con Jack Nicholson, quien lleva años alejado de la actuación. Según comentó, el legendario actor está “bien”, aunque prácticamente “ha desaparecido” de la vida pública.

Cher, conocida por éxitos como ‘Believe’ y ‘If I Could Turn Back Time’, confesó en 2023 que “nunca le ha gustado demasiado” su propia voz.

“Si hubiera podido elegir, probablemente habría escogido otra voz, pero no tuve esa oportunidad. Heredé la voz de mi madre. No suena como la de un hombre ni como la de una mujer. Está en un punto intermedio”, explicó.

La cantante y actriz publicó la primera parte de sus memorias en 2024. La segunda entrega, que abordará los comienzos de su carrera cinematográfica, fue pospuesta hasta abril de 2027.

Traducción de Leticia Zampedri