John Goodman aún se está adaptando a su nuevo rostro tras perder casi la mitad de su peso
El actor perdió peso mediante un cambio en su dieta, un aumento del ejercicio y una cirugía de estómago
John Goodman dijo que todavía se está acostumbrando a su rostro y a su cuerpo después de perder 89 kilos.
El actor, conocido sobre todo por películas como El gran Lebowski (1998) y Los Picapiedra (1994), perdió casi la mitad de su peso corporal en la última década.
Lo logró mediante un cambio en su dieta, un aumento en el ejercicio y una cirugía de estómago. Goodman no tomó ningún GLP-1 como Ozempic de Wegovy.
Durante una reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused, el actor habló abiertamente sobre su drástica pérdida de peso, diciendo que “ignora” los comentarios públicos sobre su cuerpo.
“Como me dedico a esto, hasta cierto punto es válido”, añadió. “Pero sí, todavía estoy intentando acostumbrarme a mi cara. Es raro. Me imagino de una manera y luego me miro y pienso: ‘¡Guau!’”
Al preguntarle si sentía que su peso anterior —aproximadamente 178 kilos— alguna vez lo había frenado en su carrera, Goodman le dijo al presentador Josh Horowitz que sí, pero que había cierto grado de autosabotaje. “Ya trabajaba bastante”, dijo. “No me entusiasmaba, pero me pregunto si me saboteé a mí mismo”.
Goodman también habló sobre su proceso de pérdida de peso en una entrevista con The Times durante el fin de semana.
La estrella de Roseanne dijo que uno de los aspectos positivos de su pérdida de peso es el hecho de que ahora es prácticamente irreconocible para sus fans, lo que le permite disfrutar de cierto grado de anonimato cuando sale en público.
Sobre el tema de vestirse acorde a su cuerpo cambiado, añadió: “Todavía me siento como un gordo, pero es agradable poder ir a tiendas de ropa normales y comprar cosas”.
Goodman dijo que comenzó su proceso de pérdida de peso en 2016 a la vieja usanza: reduciendo el consumo de azúcar y aperitivos y trabajando con un entrenador personal.
“Comía compulsivamente, como si bebiera alcohol. Era solo para subir la apuesta”, declaró a The Times. “Era peligroso. Tenía las articulaciones destrozadas por el peso que cargaba”.
Goodman se sometió a una operación de reemplazo de ambas rodillas y entrena mucho en el gimnasio. Aunque reconoció que habría utilizado inyecciones para bajar de peso si hubieran estado disponibles en aquel entonces, Goodman afirma que ni siquiera ahora las usa porque “hay que combinarlas con otras cosas”.
En otra parte de la entrevista, Goodman recordó su infancia como un “niño que pasaba mucho tiempo solo en casa” (sus padres no estaban mucho tiempo en casa) y explicó que usaba la comida como consuelo.
“Llegaba a casa y me ponía a comer. Tuve problemas con mi peso desde pequeño y la vergüenza es insoportable, así que como más”, dijo. “Siempre fue una fuente de mi propia debilidad con la que podía castigarme”.
Según contó, comer en exceso le salvó del reclutamiento militar estadounidense para la guerra de Vietnam. “Tuve que hacer dedo para hacerme el examen físico para el ejército y o bien se apiadaron de mí o calcularon mal mi estatura”, dijo.
“Me midieron cinco centímetros menos de lo normal, así que tenía sobrepeso para el servicio militar obligatorio inmediato. ‘Vete a casa y ponte a trabajar en ello’. Pero nunca llegó a suceder.”
Goodman alcanzó gran fama interpretando a Dan Conner en la exitosa comedia Roseanne, que se emitió de 1988 a 1997. Posteriormente, protagonizó varias películas icónicas, incluyendo seis colaboraciones con los hermanos Coen, Argo y prestando su voz a Sully en Monsters, Inc.
Más recientemente, protagonizó Digger, la película de Tom Cruise que fue un fracaso de crítica. Se unirá al elenco de The Beast in Me de Netflix y The Last of Us de HBO.
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