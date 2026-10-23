John Goodman, de 74 años, revela qué lo motivó a perder 91 kilos y transformar su estilo de vida

John Goodman reveló nuevos detalles sobre su proceso para bajar de peso.

El actor de Roseanne, de 74 años, contó que tardó mucho tiempo en empezar a cuidar su salud, un proceso que comenzó cuando decidió dejar atrás sus hábitos autodestructivos y abandonar el alcohol.

Sin embargo, después de dejar de beber en 2007, comenzó a comer en exceso como una forma de compensar la falta de alcohol, hasta que su peso llegó a casi 181 kg.

“Comía demasiado porque eso me reconfortaba”, explicó Goodman en una entrevista con The New Yorker. “Intentaba llenar ese vacío. Con el alcohol me pasaba lo mismo. Otros lo explicaron mejor que yo, pero, en el fondo, se trata de llenar ese vacío con emociones intensas”.

El ganador del Globo de Oro aseguró que decidió mantener hábitos más saludables porque sentía que su vida estaba en juego. “Me cansé de estar enfermo todo el tiempo”, recordó.

open image in gallery John Goodman bajó más de 90 kg en los últimos años ( Getty )

“El problema de buscar una satisfacción inmediata es que no piensas en las consecuencias. En mi caso, eso siempre terminaba en resacas cada vez peores, temblores y la necesidad de volver a beber para aliviarlos. Era un círculo vicioso”, explicó sobre su adicción al alcohol. “Cuando finalmente dejé de beber, había llegado a un punto en el que necesitaba que me hospitalizaran de una forma u otra. Estaba harto de esa situación y quería parar”.

“Por culpa del alcohol, tardé mucho en madurar y tenía mucho tiempo perdido que recuperar. Me di cuenta de lo egoísta que me había vuelto y de todo lo que me estaba perdiendo de la vida. Fue maravilloso descubrir que podía disfrutar de la vida sin necesidad de consumir nada”, añadió.

open image in gallery John Goodman dejó de consumir alcohol en 2007, cuando tenía 55 años ( Reuters )

El actor de Digger contó que, antes de dejar el alcohol, intentó bajar de peso en varias ocasiones, pero siempre terminaba recuperando los kilos perdidos.

“Bajaba unos 30 kilos durante el verano y después los recuperaba todos”, recordó sobre los descansos entre las temporadas de grabación de Roseanne. “A veces eran 14 kilos, otras veces 36. Era agotador, así que decidí hacer cambios para no tener que pasar por lo mismo una y otra vez. Llegué a pesar casi 181 kilos. Después de dejar el alcohol, empecé a comer de forma compulsiva”.

En una entrevista con ABC en 2017, Goodman reconoció que sus intentos anteriores por bajar de peso siempre terminaban con una recaída en sus viejos hábitos. Sin embargo, esta vez decidió adoptar un enfoque diferente.

“Quería hacerlo poco a poco. Moverme, hacer ejercicio. Estoy llegando a una edad en la que ya no puedo darme el lujo de quedarme sin hacer nada”, explicó en aquel momento.

Traducción de Leticia Zampedri