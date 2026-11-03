Johnny Depp reveló que estaría dispuesto a participar en una sexta película de Piratas del Caribe, siempre que se cumpla una condición, pese a que durante su juicio por difamación había asegurado que nunca regresaría a la franquicia.

El actor de 63 años afirmó durante aquel proceso judicial que Disney lo había apartado de las películas en las que interpretaba al capitán Jack Sparrow.

En el juicio, un jurado determinó que su exesposa, Amber Heard, lo había difamado en un artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018.

Ahora, en declaraciones a Entertainment Tonight, Depp explicó qué tendría que ocurrir para que retomara su icónico personaje.

“Si todo se hace como corresponde para cerrar la saga de Piratas del Caribe, sinceramente, lo único que quiero es ayudar a darle un buen final”, afirmó.

open image in gallery Johnny Depp podría regresar como el capitán Jack Sparrow en una nueva película de ‘Piratas del Caribe’ ( Disney )

El actor también aseguró que estaría dispuesto a participar en una sexta entrega o en cualquier otro proyecto que contara con la participación del productor Jerry Bruckheimer, de 83 años.

“Mañana mismo volvería a trabajar con Bruckheimer en lo que fuera. No importa de qué se trate. Si es Jerry, confío en él. Tenemos una amistad muy profunda”, señaló.

En agosto, Bruckheimer reveló que mantenía conversaciones con Depp sobre una sexta película de Piratas del Caribe, cuyo guion cuenta con la participación de Ted Elliott, uno de los guionistas habituales de la franquicia.

“Estamos hablando con Johnny, trabajando en un guion y esperamos poder sacar el proyecto adelante”, declaró el productor a Deadline durante el evento D23.

Sin embargo, fuentes cercanas a la producción indicaron al medio que Jack Sparrow no sería el protagonista de la próxima película. En su lugar, la historia estaría encabezada por un nuevo personaje interpretado por Margot Robbie, de 36 años, en lo que describieron como una “evolución de la franquicia”.

Bruckheimer ya había abordado anteriormente las especulaciones de que la nueva historia podría centrarse en el personaje de Robbie y en el hijo del capitán Jack Sparrow.

Por su parte, Gore Verbinski, director de las tres primeras películas de Piratas del Caribe, dejó claro recientemente que no tiene planes de regresar a la saga.

“Les deseo lo mejor, pero siento que ya no tengo nada más que aportar”, declaró a ScreenRant en enero. “Hice tres películas y, para mí, fue una gran oportunidad de aprender y probar cosas nuevas. Creo que necesitamos estar en situaciones en las que todo parece a punto de desmoronarse. Una vez que sabes cómo hacer algo, pierde parte de su interés y del riesgo que implica. Hay muy poco tiempo y demasiadas historias por contar”, explicó.

Mientras tanto, Orlando Bloom, de 49 años, quien interpretó a Will Turner en la trilogía original, se mostró más abierto a la posibilidad de volver a reunir al elenco. “Quizás exista una manera de reunir a toda la banda otra vez”, bromeó.

open image in gallery Jerry Bruckheimer durante el estreno de ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’ ( Getty )

En octubre de 2025, el actor explicó a Deadline que el interés por recuperar personajes y películas del pasado podría favorecer un regreso de la franquicia.

“Creo que ahora la gente conecta con la nostalgia de una manera muy particular. Hay algo en este avance hacia la inteligencia artificial y la superinteligencia que nos hace mirar hacia atrás y recordar otras épocas y películas”, reflexionó.

“Quizás exista una manera de reunir a toda la banda”, insistió.

Sin embargo, su antigua compañera de reparto Keira Knightley, de 41 años, quien interpretó a Elizabeth Swann, el interés amoroso de Will Turner, descartó regresar a Piratas del Caribe.

“Creo que mis días como pirata ya terminaron”, declaró a People en septiembre de 2025.

“Pasé muchos años haciendo esas películas y fue una experiencia increíble. Estoy muy contenta de haber formado parte de todo aquello, pero sospecho que mis días de aventuras con espadas han llegado a su fin”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri