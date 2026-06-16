Sally Field dice que no pudo entender a su compañero de reparto en la película clásica: “No sé si estaba drogado”

Sally Field tuvo la oportunidad de trabajar con un icono clásico del cine de Hollywood en la década de 1960, pero no pudo entender ni una palabra de lo que él decía.

La estrella ganadora del Oscar, de 79 años, solo había participado en la efímera serie de televisión Gidget cuando consiguió un papel en el western de 1967, El camino del oeste, junto a Robert Mitchum, Kirk Douglas y Richard Widmark.

En la película, Field interpretó a una joven llamada Mercy McBee, una de las integrantes de un grupo de colonos que viajaban por la Ruta de Oregón en 1843, liderados por Dick Summers, personaje interpretado por Mitchum.

open image in gallery La actriz ganadora de un Oscar, Sally Field ( Getty )

En sus ratos libres, Field, abrumada por la experiencia del rodaje, solía sentarse sola, pero se le unía Mitchum, con su mirada somnolienta, en cuyo historial figuraban Retorno al pasado (1947), La noche del cazador (1955) y la versión original de Cabo de miedo (1962). El único problema era que Field nunca conseguía entender lo que él le decía.

“Mitchum se sentaba conmigo, y nunca pude entender ni una sola palabra de lo que decía”, contó Field en el podcast Talking Pictures.

“No entendía lo que decía. No sé si estaba drogado o qué, pero no podía articular palabra. Y yo decía: ‘Sí, sí’, y [me reía] fingiendo que lo entendía”.

Dijo que tuvo la sensación de que Mitchum estaba siendo “bueno conmigo” y “que de alguna manera me aceptaba”, y añadió: “Lo único que entendí de lo que me dijo —y entonces pensé, ¿lo entendí bien?— fue: ‘Sabes, eres una de nosotros’. Y yo dije: ‘Bueno, está bien’".

Field dijo que en ese momento “no sabía realmente” a qué se refería Mitchum, pero lo interpretó como que el actor estaba afirmando “un hecho”.

“Desde luego, no fue nada sentimental ni excesivamente halagador. Me dijo: ‘¿Sabes qué? Eres una de las nuestras’. Y yo simplemente le di las gracias”.

open image in gallery Sally Field no entendía ni una palabra de lo que decía Robert Mitchum ( Getty )

Field alcanzó la fama en la década de 1970 con papeles protagónicos en Dos pícaros con suerte, Hooper y la miniserie de 1976 Sybil, por la que ganó un premio Emmy.

Ganó dos premios Óscar en la década de 1980, por Norma Rae y En un lugar del corazón, y acumuló créditos en películas como El romance de Murphy (1985), Magnolias de acero (1989), Papá por siempre (1993) y Forrest Gump (1994).

A pesar de ser una de las estrellas de cine más aclamadas de todos los tiempos, el inexpresivo Mitchum, conocido por sus papeles de tipo duro y taciturno, nunca ganó un Oscar. Recibió tan solo una nominación, en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por su actuación en la película bélica de 1945, También somos seres humanos.

A lo largo de sus cinco décadas de carrera, trabajó con iconos del cine como Katharine Hepburn (Undercurrent, 1946), Marilyn Monroe (River of No Return, 1954), Rita Hayworth (Infierno bajo tierra, 1957) y John Wayne (El Dorado, 1966).

Pero su colaboración más emblemática en la pantalla fue con su gran amiga Deborah Kerr, con quien protagonizó cuatro películas: Solo Dios lo sabe (1957), Tres vidas errantes (1960), The Grass is Greener (1960) y Reunion at Fairborough (1985).

open image in gallery Robert Mitchum y su íntima amiga Deborah Kerr en 1984 ( Getty Images )

Falleció en julio de 1997 a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón y un enfisema, acompañado de su esposa, con quien estuvo casado durante 57 años.

Traducción de Olivia Gorsin