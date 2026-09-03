Eli Roth admite que se usó IA para su nueva película ‘El heladero’ a pesar de haberlo negado

El director Eli Roth admitió que su nueva película de terror, El heladero: dulce sabor a muerte, incluye algunos elementos de inteligencia artificial generativa, a pesar de haberlo negado en un principio.

A principios de agosto, el director de Hostal y actor de Bastardos sin gloria, de 54 años, se atribuyó el mérito de las secuencias de animación de la película y negó que se hubiera utilizado inteligencia artificial en ellas. Declaró a Polygon: “Tengo experiencia en animación y yo mismo las dibujé”.

Sin embargo, tiempo después se destacó que en los créditos de la película aparece la empresa de efectos visuales con IA Dark Half, y cuando se le solicitó un comentario al respecto, Roth dijo que se “expresó mal”, y agregó: “La IA se utilizó en una porción muy pequeña de algunas escenas de la película”.

open image in gallery Eli Roth reveló que su nueva película sí usa IA a pesar de haberlo negado en un principio ( Getty Images )

“Fue una oportunidad en la que la tecnología y la creatividad se unieron para ayudar a dar vida a mi visión de la película”, aseguró Roth.

El director declaró originalmente al medio: “Trabajé con un equipo de animación y quería que tuviera el aspecto y la sensación de un antiguo dibujo animado de Mickey Mouse en el que va a una casa encantada, con escobas, esqueletos bailando y todo tipo de movimientos fluidos y el estilo tembloroso de la animación. Así que dibujé los ciclos de animación y los estilos. Luego, algunos animadores me ayudaron a hacerlo un poco más fluido, y trabajé con un artista para darle un toque antiguo y tembloroso. Pero me senté allí y dibujé los fotogramas que quería”.

El diario The Independent se puso en contacto con Roth en busca de comentarios.

El heladero narra la historia de un pueblo suburbano cuyos niños se convierten en asesinos después de comer las golosinas de un vendedor de helados desquiciado (Ari Millen). La película ha recibido duras críticas e incluso algunos la consideran el peor estreno del año.

open image in gallery Ari Millen en la nueva película de terror ‘El heladero’ ( Iconic Events Releasing )

Actualmente tiene una puntuación del 30 por ciento en el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes, una mejora considerable con respecto al 10 por ciento que obtuvo su película anterior, la película de acción y ciencia ficción Borderlands.

La adaptación para la gran pantalla del popular videojuego tenía un elenco de estrellas de renombre. La trama giraba en torno a la cazarrecompensas Lilith (interpretada por y la dos veces ganadora del Óscar Cate Blanchett), quien se une a un grupo improvisado de inadaptados para encontrar a una niña desaparecida en su planeta natal. Clarisse Loughrey, de The Independent, calificó la película de “un desastre total”.

Roth saltó a la fama con la película de terror de bajo presupuesto Cabin Fever en 2002. Entre sus otros trabajos se incluyen Hostal y Hostal: parte II (2005 y 2007), The Green Inferno (2013) y la película de fantasía La casa con un reloj en sus paredes (2018).

También apareció en Bastardos sin gloria de Quentin Tarantino, donde interpretó a Donny “El oso judío” junto a Brad Pitt.