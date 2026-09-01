Gal Gadot ha defendido su decisión de protagonizar una película en la que se utiliza inteligencia artificial, afirmando que los actores tendrán que aprender a trabajar con esta tecnología o se arriesgan a quedarse “completamente fuera de juego”.

También dejó claro que volver a interpretar a la Mujer Maravilla “ya no [encajaba] con [su] vida en este momento”.

La próxima película de Gadot, Bitcoin, se rodó a lo largo de 20 días en un plató construido expresamente para la ocasión, utilizando IA para crear decorados e iluminación que, de otro modo, habrían requerido localizaciones convencionales y una producción física.

Dirigida por Doug Liman y protagonizada también por Casey Affleck, Pete Davidson e Isla Fisher, la película narra la historia del informático Craig Wright, que intenta demostrar que él es Satoshi Nakamoto, el creador anónimo del bitcoin.

“Este ha sido el contrato más largo que he negociado nunca”, le contó Gadot al presentador Josh Horowitz en el pódcast Happy Sad Confused, y añadió que sus abogados [habían dedicado] seis meses a estudiar posibles escenarios relacionados con la IA porque “no quería bajo ningún concepto que la IA tuviera nada que ver con [su] interpretación”.

Afirmó que las garantías contractuales se habían negociado hasta tal punto que el sindicato de actores estadounidenses SAG-AFTRA “[había llamado a sus] abogados para pedirles consejos sobre cómo actualizar el convenio de SAG con el fin de proteger a otros actores”.

open image in gallery Gal Gadot ha defendido su decisión de protagonizar una película en la que se utiliza IA, afirmando que los actores tendrán que aprender a trabajar con esta tecnología o se arriesgan a quedarse “completamente fuera de juego”. ( AP )

“En cuanto a las interpretaciones, en mi caso, todo lo hago yo”, dijo Gadot, aunque admitió que le “[daba] miedo la IA”, pero que no dejaría que eso la detuviera.

“Estoy experimentando con ella, aprendiendo a usarla e intentando formarme en este ámbito”, explicó, ya que considera que, con el avance de la IA, las opciones son “trabajar con ella” o “quedarse completamente fuera del juego”.

Dicho esto, Gadot destacó que la IA utilizada en Bitcoin se limitaba únicamente a “los decorados y la iluminación” y que había un “equipo muy amplio y mucha gente” que seguía trabajando en la película.

“En esencia, la experiencia que viví fue como si estuviéramos haciendo teatro”, afirmó Gadot, explicando que ella y el resto de los actores actuaban en un espacio “despojado” en el que “lo único que quedaba era la representación”.

“Rodábamos sin parar porque no teníamos que esperar a que ajustaran la iluminación. Rodábamos una escena tras otra, durante 10 horas seguidas”, relató la protagonista de Blancanieves.

Gadot, conocida sobre todo por interpretar a Diana Prince/Mujer Maravilla en el Universo Extendido de DC, también se sinceró sobre el final de su etapa como una de las superheroínas más reconocibles de la cultura popular. Interpretó por primera vez a la amazona en Batman v Superman: el origen de la justicia, de Zack Snyder, en 2016, antes de protagonizar Mujer Maravilla, de Patty Jenkins, al año siguiente, y volver a reunirse con ella en Mujer Maravilla 1984, en 2020. La película de 2017 recaudó 822 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en uno de los largometrajes de superhéroes protagonizados por mujeres más emblemáticos de su época.

Echando la vista atrás, Gadot dijo que ella y Jenkins se consideraban al principio “las menos favoritas” y que les habían asignado un presupuesto relativamente modesto para que “hicieran lo suyo mientras todos los demás se centraban en los otros [superhéroes]”.

open image in gallery Gadot, conocida sobre todo por interpretar a Diana Prince/Mujer Maravilla en el Universo Extendido de DC, se sinceró sobre el final de su etapa como una de las superheroínas más reconocibles de la cultura popular ( Warner Bros )

Se estaba preparando una tercera película de Mujer Maravilla, pero el proyecto se frustró en diciembre de 2022 cuando James Gunn y Peter Safran se hicieron cargo de los recién creados DC Studios. Más tarde, Jenkins desmintió las informaciones según las cuales simplemente había abandonado el proyecto, afirmando que estaba “dispuesta a considerar cualquier cosa que se [le] pidiera”, pero que creía que, en ese momento, no había nada que pudiera hacer para sacar adelante el proyecto.

En respuesta a la pregunta de Horowitz sobre si le habían dicho que Mujer Maravilla tomaría un rumbo diferente, Gadot afirmó que le habían dicho “todo lo contrario”.

“Me dijeron algo como: 'Vamos a desarrollarla contigo, la tercera [película]. Pero yo vi cómo se había tratado al resto'”, afirmó Gadot, refiriéndose a la salida de Jenkins y a la marcha, igualmente complicada, de Henry Cavill, quien había anunciado su regreso como Superman en octubre de 2022, solo para que, dos meses después, le comunicaran que no volvería a interpretar el papel.

“La situación de Henry no se estaba gestionando con tacto, por decirlo gentilmente. Lo mismo ocurrió con Patty”, expresó Gadot.

open image in gallery Henry Cavill había anunciado su regreso como Superman en octubre de 2022, pero dos meses después le comunicaron que no volvería a interpretar el papel ( Warner Bros )

Gadot continuó: “Todos somos adultos y estamos bien. Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de llevar esas botas y de que el personaje fuera tan aclamado; me alegra haber sido su portadora en ese momento”.

Sin embargo, Gadot afirmó que no estaba segura de si, “en esta etapa de [su] vida, con cuatro hijos en diferentes colegios, y todo eso”, volvería a interpretar el papel de la Mujer Maravilla.

“Cumplir con todo lo que se requiere [para ese papel] durante un periodo tan largo ya no encaja con mi vida en este momento”, manifestó.

DC aún no ha anunciado quién sucederá a Gadot como la Mujer Maravilla, aunque la protagonista de Andor, Adria Arjona, se ha convertido en una de las candidatas favoritas tras haber sido elegida para interpretar un papel aún por determinar en la próxima secuela de Superman de Gunn, Man of Tomorrow.

Traducción de Sara Pignatiello