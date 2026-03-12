‘Michael’: todo lo que sabemos sobre la nueva película biográfica de Michael Jackson

El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, se estrenó recientemente y ya hizo historia: se convirtió en el avance más visto en la historia de las biografías musicales.

Según WaveMetrix, en solo 24 horas el tráiler acumuló 116,2 millones de visualizaciones en todo el mundo, una cifra que refleja el enorme interés del público por el estreno.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima producción que recorre la vida y la carrera del llamado Rey del Pop.

¿Quién interpreta a Michael Jackson?

open image in gallery Jaafar Jackson como Michael Jackson en el tráiler de ‘Michael’ ( Lionsgate )

El sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, interpretará al Rey del Pop en la gran pantalla, papel para el que fue elegido en enero de 2023.

Tras anunciarse su participación, Jaafar publicó en X (antes Twitter) una fotografía en la que recreaba una de las poses más icónicas de su tío, con sombrero fedora y mocasines negros durante un ensayo.

“Es un honor y un privilegio poder contar la historia de mi tío Michael. A todos los fans del mundo, nos vemos pronto”, escribió.

Jaafar es hijo de Jermaine Jackson, el hermano mayor de Michael, y de su exesposa Alejandra Genevieve Oaziaza. Al igual que otros miembros de su familia, ha seguido el camino del espectáculo.

Michael y Jermaine, junto con sus hermanos Jackie, Marlon, Tito y Randy, formaron parte de The Jackson 5, el célebre grupo de R&B y soul que vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo.

En entrevistas anteriores, Jaafar recordó el impacto que le causó ver a su familia actuar en vivo. “La primera vez que vi actuar a mi padre y a mis tíos fue en el 30.º aniversario de los Jackson, cuando actuaron en Nueva York”, contó en una entrevista con Genius en 2019.

Se confirman más miembros del elenco

open image in gallery (Izq.-der.) Nia Long, Coleman Domingo y Miles Teller ( Photo by Sergi Alexander/Getty Images, Photo by Jamie McCarthy/Getty Images, and Photo by Michael Loccisano/Getty Images )

También se han confirmado otros integrantes del reparto. Entre ellos están Nia Long como Katherine Jackson, Coleman Domingo como Joe Jackson, Miles Teller como el abogado John Branca, Kat Graham como Diana Ross, Laura Harrier como Suzanne de Passe, Kendrick Sampson como Quincy Jones y Juliano Krue Valdi como el joven Michael.

La película está dirigida por Antoine Fuqua y cuenta con un guion de John Logan, mientras que la producción está a cargo de Graham King, John Branca y John McClain.

¿De qué tratará la película?

Como era de esperar, la película se centra en la vida de Michael Jackson. El tráiler adelanta varias etapas de su historia: desde su infancia junto a su familia durante la época de The Jackson 5 hasta su transformación en una superestrella mundial como artista en solitario.

El avance también muestra algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera, como su icónico moonwalk, la noche en que ganó un récord de ocho premios en los Grammy de 1984 y escenas que recrean su célebre videoclip ‘Thriller’.

Según la sinopsis oficial, la película recorre la vida de Jackson más allá de su música. “Cuenta su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como un artista visionario, cuya ambición creativa lo llevó a perseguir sin descanso el objetivo de convertirse en el artista más grande del mundo”.

La producción también explora su vida fuera del escenario y recrea algunas de sus actuaciones más memorables en los primeros años de su carrera en solitario. “La película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia”, añade la sinopsis.

¿Habrá una segunda parte?

También se ha especulado con la posibilidad de que la próxima película biográfica sobre Michael Jackson se divida en dos partes.

En mayo surgieron informes de que el estudio estaba considerando esta opción debido a que el material filmado alcanza unas tres horas y media de duración. Por ahora, la decisión no se ha confirmado oficialmente. Sin embargo, ejecutivos de Lionsgate dejaron entrever que podría ocurrir durante una conferencia con analistas sobre los resultados del segundo trimestre celebrada el jueves.

“Aunque todavía no estamos listos para confirmar los planes de una segunda película, puedo decirles que el equipo creativo está trabajando duro para asegurarse de que podamos ofrecer más de Michael poco después del estreno de la primera película”, declaró Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group del estudio, según The Hollywood Reporter.

Así reaccionaron los fans

Tras convertirse en el tráiler más visto de cualquier biopic musical en la historia, el avance generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos espectadores compartieron su entusiasmo por el próximo estreno de Michael.

“Van a tener que enviar a la Guardia Nacional para sacarme del cine”, escribió una persona.

Otra compartió el meme de Ayo Edebiri acompañado de la frase: “Ya estoy en primera fila”.

“Cinco canciones mezcladas a la perfección es una locura”, añadió un tercer usuario.

“Voy a desmayarme en el cine como si estuviera en uno de sus conciertos”, comentó otra persona.

También hubo quienes destacaron el gran parecido entre Jaafar Jackson y su tío en el tráiler. “Se parece tanto a él que es una locura”, escribió un usuario.

Otro resumió la reacción con humor: “Nepotismo bien hecho”.

¿Cuándo se estrena la película?

Michael llegará a los cines el 24 de abril de 2026.

Traducción de Leticia Zampedri