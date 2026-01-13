Los domingos y Sirât, dos de las películas más destacadas del cine español reciente, se coronaron el martes como las favoritas para la 40ª edición de los Premios Goya de la Academia de Cine de España, con 13 y 11 nominaciones, respectivamente.

La cinta de Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, explora las reacciones familiares ante la decisión de una adolescente que, tras su acercamiento a Dios, se plantea ser monja de clausura.

Sirât, la película de Oliver Laxe, relata la travesía de un padre y su hijo en busca de su hija desaparecida en una rave en Marruecos. Su posterior periplo por el país, acompañado de otros habituales a esas fiestas electrónicas, es la candidata de España para una posible nominación a los Oscar.

La cena, Maspalomas y Sorda completan la terna a la mejor película del año. Estas fueron seleccionadas entre los 218 largometrajes inscritos para esta edición de los galardones.

La ceremonia regresa a Barcelona después de 26 años. ( Foto AP/Fermin Rodriguez )

Ruiz de Alana y Laxe —que ya conocen el éxito en estos galardones— volverán a verse las caras en la categoría de mejor dirección, donde se medirán con José Mari Goenaga y Aitor Arregi (Maspalomas), Carla Simón (Romería) y Albert Serra (Tardes de soledad).

Belén, de Dolores Fonzi (Argentina), La misteriosa mirada del Flamenco, de Diego Céspedes (Chile), La piel del agua de Patricia Velásquez (Costa Rica), Manas de Marianna Brennand (Brasil) y Un poeta, de Simón Mesa Soto (Colombia), optan el premio a mejor película iberoamericana.

La Academia reconocerá con el Goya de Honor los sesenta años de carrera del cineasta, novelista y periodista Gonzalo Suárez, de 91 años. Su basta filmografía, con más de 20 largometrajes, está marcada por la mezcla de géneros y la búsqueda de la libertad creativa.

Los demás ganadores se darán a conocer el 28 de febrero en una ceremonia que se celebrará en Barcelona, la ciudad que albergó la primera gala de la Academia fuera de Madrid –su sede habitual– hace 26 años.