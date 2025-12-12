Liam Neeson se pronuncia sobre las vacunas tras narrar un polémico documental

Liam Neeson afirmó que “no es antivacunas” tras narrar el polémico documental Plague of Corruption.

La película se publicó en Internet el mes pasado, pero varios sitios de redes sociales la eliminaron por infringir las políticas relativas a la información sanitaria. Los vídeos publicados en Internet promovían teorías desacreditadas, como las que relacionan las vacunas con el autismo.

El documental se basa en el libro homónimo publicado en 2020 por la Dra. Judy Mikovits y Kent Heckenlively, prologado por el destacado escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr.

En el documental también se entrevista a Kennedy, actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

En una declaración a The Independent, un representante de Neeson dijo: “Todos reconocemos que puede existir corrupción dentro de la industria farmacéutica, pero eso nunca debe confundirse con la oposición a las vacunas”.

Liam Neeson en el estreno de La pistola desnuda en Nueva York en julio de 2025 ( John Nacion/Getty Images For Paramount Pictures )

Y agregó: “Liam nunca estuvo, ni está, en contra de la vacunación. Su amplia colaboración con UNICEF subraya su apoyo de larga data a las iniciativas mundiales de vacunación y salud pública. No dio forma al contenido editorial de la película y cualquier pregunta sobre sus afirmaciones o mensajes debe dirigirse a los productores”.

Al ser consultado por The Independent, Heckenlively, productor de la película, añadió: “No creo que Plague of Corruption sea un documental antivacunas, pero sí cuestiona por qué los medios de comunicación se refieren a las vacunas como ‘seguras y eficaces’, cuando el lenguaje del Congreso que establece el tribunal de vacunas en Estados Unidos se refiere a ellas como ‘inevitablemente inseguras’, una descripción que también se utiliza en las decisiones del Tribunal Supremo sobre la materia”.

“‘Seguro y eficaz’ me parece más marketing de las grandes corporaciones farmacéuticas que una descripción legalmente exacta de sus riesgos”.

El mes pasado, Kennedy dijo que había ordenado personalmente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. que actualizarán su sitio web para contradecir su antigua orientación de que las vacunas no causan autismo.

“Todo eso de que ‘las vacunas fueron probadas y se tomó esta determinación’ es simplemente una mentira”, dijo Kennedy en una entrevista con The New York Times.

La “seguridad de las vacunas” del sitio web de los CDC sostiene ahora que la afirmación “las vacunas no causan autismo” no se basa en pruebas porque no descarta la posibilidad de que las vacunas infantiles puedan estar relacionadas con este trastorno. Los investigadores en salud pública y otros científicos se opusieron enérgicamente a la actualización del sitio web, señalando que induce a error al público al explotar el hecho de que el método científico no puede demostrar un negativo.

Décadas de investigación sobre los vínculos entre las vacunas y el autismo derivaron en la conclusión de que las vacunas no causan autismo.

A principios de este mes, la coprotagonista de Neeson en La pistola desnuda, Pamela Anderson, se sinceró sobre su relación fuera de la pantalla tras semanas de especulaciones.

“Si quieres saberlo, Liam y yo mantuvimos una relación sentimental durante un breve periodo de tiempo, pero solo cuando terminamos de rodar[La pistola desnuda]”, dijo la exestrella de Baywatch a un entrevistador.

El actor y ella pasaron “una semana íntima” en su casa del norte del estado de Nueva York, donde ella tenía su propia habitación.

Traducción de Olivia Gorsin