Gwen Stefani enfrenta una ola de críticas tras anunciar su nueva alianza con Hallow, una aplicación católica de oración y meditación.

La vocalista de No Doubt, de 56 años y católica devota, compartió recientemente una publicación conjunta en redes sociales para promocionar la aplicación, cuestionada por su postura abiertamente antiaborto. El director ejecutivo de Hallow, Alex Jones, declaró en 2023 que la plataforma “apoya con orgullo y de manera inequívoca la postura provida de la Iglesia y la declaración de la USCCB, que considera el fin del aborto como una prioridad preeminente”.

“En esta temporada navideña es importante dedicar tiempo a la oración. De eso se trata la Navidad: de abrirle el corazón a Dios y permitir que Jesús nos traiga su paz”, dijo Gwen Stefani en un video promocional, invitando a sus seguidores a “descargar Hallow hoy y unirse a mí y a millones de personas para rezar cada día durante el Adviento y la temporada de Navidad en Hallow”.

En el texto que acompañó la publicación, la cantante agregó: “Siempre pensé que el Adviento sirve para recordar la necesidad de bajar el ritmo, incluso cuando todo a nuestro alrededor va muy rápido. Es un momento especial para reflexionar, orar y hacerle espacio a Jesús en el corazón”. También explicó que el desafío de Adviento de @hallowapp se llama Be Still, y que busca enseñar a “encontrar calma en medio del caos y a abrazar la paz, incluso cuando la vida se vuelve muy ajetreada”. Cerró su mensaje con una invitación a participar del reto Pray25: Be Still en la aplicación.

No es la primera vez que la intérprete de ‘Sweet Escape’ y ‘Hollaback Girl’ colabora con Hallow. Ya había generado críticas por su participación en campañas durante la Cuaresma y la Navidad de 2024. Esta vez, la reacción no ha sido distinta.

open image in gallery Gwen Stefani, católica devota, ya había colaborado con Hallow, la aplicación de oración y meditación, durante la Navidad pasada ( Getty Images )

open image in gallery Stefani tiene previsto reunirse con No Doubt en mayo de 2026 ( Invision )

“Te quiero, Gwen, pero no puedo apoyar algo como Hallow”, escribió una fan en Instagram. La actriz y figura de telerrealidad Chrishell Stause también se sumó a las críticas con un comentario directo: “Gwen, DON’T SPEAK. Por favor, sigue tu propio consejo esta vez”, en referencia al clásico de No Doubt.

Las reacciones negativas no tardaron en llegar. “Qué decepción”, escribió una usuaria. Otra agregó: “Muchos de tus fans son parte de la comunidad LGBTQ+ y esto se siente como una traición profunda”.

Alguien más comentó: “Sinceramente, nunca imaginé que estuvieras en contra del aborto”.

También hubo críticas al modelo de suscripción de la aplicación. “Dios no cobra suscripciones, Gwen. Abre los ojos”, escribió un usuario. Otro agregó: “Pagar para rezar… estamos mal”.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Stefani en busca de comentarios.

Durante una campaña previa de Cuaresma junto a Hallow, a comienzos de este año, Stefani contó que, aunque creció asistiendo a la iglesia, se alejó de la fe cuando su carrera musical despegó. “Llegó un momento en el que sentí que lo estaba perdiendo todo”, recordó. “Desesperada, me arrodillé y le rogué a Dios que me sanara, que me dejara recuperar mi don para la música, que pudiera volver a ser yo misma”.

La aplicación Hallow, fundada en 2018, se dio a conocer por sumar a su plataforma a celebridades como Chris Pratt, Mark Wahlberg y Jim Caviezel.

En 2023, se asoció con el actor irlandés Liam Neeson, conocido por haber defendido públicamente el derecho al aborto.

La alianza generó fuertes críticas por parte de sectores católicos conservadores. En un primer momento, el director ejecutivo de la aplicación, Alex Jones, defendió la colaboración y explicó que el objetivo de Hallow es acercar a quienes se han alejado de la fe —como él mismo en su momento—, lo que, según dijo, a menudo implica colaborar con figuras no tradicionales y personas de diversos entornos.

Sin embargo, en diciembre pasado, Jones se retractó públicamente y calificó la asociación como un “error”.

“En los últimos años aprendimos muchas cosas sobre los cuidados que debemos tener en nuestro trabajo”, declaró al National Catholic Register. “Existe el pecado de escándalo. Existe la cooperación material con el mal. Hemos aprendido mucho, y seguimos creciendo en ese camino”.

Traducción de Leticia Zampedri