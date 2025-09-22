El presidente Donald Trump expresó el domingo su opinión sobre las vacunas infantiles y mostró su desacuerdo con las dosis que se administran a los bebés y comparó el tratamiento con el que se aplica a los caballos en medicina veterinaria.

De regreso a la Casa Blanca tras participar en el funeral del activista conservador Charlie Kirk en Arizona, Trump respondió preguntas a bordo del Air Force One sobre el anuncio relacionado con el autismo que planea hacer el lunes.

Un periodista le preguntó si tenía la intención de vincular el autismo con las vacunas, en contra del consenso científico:

“Las vacunas son muy peculiares”, respondió el presidente. “Pueden funcionar bien, pero cuando llevan ingredientes equivocados, ya sabes… Y los niños reciben estas dosis enormes, como las que usarías con un caballo”.

El presidente Donald Trump habló con periodistas a bordo del Air Force One, luego de asistir al funeral del activista conservador Charlie Kirk, en Glendale, Arizona, el domingo 21 de septiembre de 2025 ( AP )

“Y lo he dicho desde hace mucho tiempo, no es ningún secreto: deberían aplicar las vacunas durante cinco años. Que den cinco dosis pequeñas. ¿Viste lo que les administran? Quiero decir, un bebé tan pequeño recibe una cantidad enorme de líquido… incluso sin contar los ingredientes. A veces incluyen hasta 80 vacunas distintas. Es una locura”.

“Eso también entra en el sentido común… Es como si inyectaran a un caballo. Tienes un cuerpo pequeño, un bebé, y le meten unas dosis enormes. Es algo terrible. Siempre pensé así. Pero mañana tendremos un gran debate sobre el autismo”, añadió.

Trump fue blanco de burlas a nivel mundial durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando sugirió que el uso de cloro doméstico podría tener algún papel en la lucha contra la enfermedad respiratoria.

Se espera que el presidente, junto con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmen el lunes que el consumo de Tylenol por parte de mujeres embarazadas se relaciona con el autismo y que solo debería recomendarse en casos en los que la madre presente fiebre alta.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), varias organizaciones médicas y el fabricante de Tylenol, Kenvue, sostienen que el medicamento es seguro para mujeres embarazadas si se usa según las indicaciones, aunque recomiendan que consulten con profesionales de la salud.

Trump dio un anticipo de su próxima conferencia de prensa durante el homenaje a Kirk. Interrumpió su tributo al asesinado fundador de Turning Point USA para prometer un anuncio “increíble” y declaró: “Creo que encontramos una respuesta al autismo”.

Kennedy, un crítico declarado de las vacunas, prometió poner fin a la “epidemia” de autismo y determinar sus causas.

Sin embargo, incluso funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reconocido que el aumento en el número de casos durante los últimos 25 años se debe a mejoras en los métodos de detección, lo que permitió identificar a más personas que anteriormente no recibían un diagnóstico.

Traducción de Leticia Zampedri