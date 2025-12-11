Crece el respaldo a Paul Dano: Daniel Day-Lewis y otros actores reaccionan ante las críticas de Tarantino

Quentin Tarantino podrá considerar a Paul Dano como “poca cosa”, pero varias figuras de peso en Hollywood —entre ellas el legendario Daniel Day-Lewis— opinan lo contrario.

La semana pasada, durante su participación en The Bret Easton Ellis Podcast, el director ganador del Oscar, de 62 años, hizo una crítica contundente sobre el trabajo de Dano en Petróleo sangriento, el aclamado drama del Oeste dirigido por Paul Thomas Anderson y estrenado en 2007.

Tarantino no escatimó en palabras al calificar al actor, de 41 años, como “la gran falla” de la película. “Es un tipo débil y muy poco interesante. Es el actor más flojo del SAG [Sindicato de Actores]”, afirmó.

Tras las duras declaraciones del director de Django sin cadenas, varias figuras de primer nivel en la industria salieron a respaldar a Paul Dano, elogiando su talento y describiéndolo como “increíble”, “brillante” y “uno de los mejores actores de nuestro tiempo”.

El martes, una cuenta de Instagram que se presentaba como oficial de Daniel Day-Lewis publicó: “Paul Dano es uno de los actores más talentosos de su generación”. Si bien los representantes del actor británico —único en ganar tres premios Oscar como protagonista— aclararon al The Guardian que la cuenta es administrada por fans, confirmaron que Day-Lewis comparte plenamente ese sentimiento.

Daniel Day-Lewis (izquierda) se sumó a otras estrellas de Hollywood para apoyar a Paul Dano (centro) frente a las duras críticas de Quentin Tarantino (derecha)

Day-Lewis recomendó a Dano para el papel de Eli Sunday en 'Petróleo sangriento'

Daniel Day-Lewis, protagonista de Petróleo sangriento, no solo compartió escena con Paul Dano, sino que también fue quien lo recomendó para el papel de Eli Sunday, luego de que el actor originalmente seleccionado abandonara el proyecto de forma repentina.

El respaldo hacia Dano también llegó de parte de otros nombres importantes en la industria. Ben Stiller, quien lo dirigió en la miniserie Fuga en Dannemora (2018), escribió en X: “Paul Dano es brillante”.

Simu Liu, actor del universo Marvel, se sumó al apoyo con una publicación en la que expresó: “No sé, pero creo que Paul Dano es un actor increíble”.

Por su parte, Reese Witherspoon —quien compartió elenco con Dano en Vicio propio— publicó en Threads: “Paul Dano es un actor increíblemente talentoso y versátil. Más importante aún, es un caballero”.

El respaldo a Paul Dano continuó en redes sociales, donde más figuras de la industria destacaron su talento. En X, Matt Reeves —director de Batman, protagonizada por Robert Pattinson, donde Dano interpretó al villano Enigma— lo definió como “un actor y una persona increíble”.

Mattson Tomlin, coguionista de la próxima secuela dirigida por Reeves —en la que se espera que Dano retome su papel— también expresó su apoyo: “Me alegra ver a tanta gente apoyando a Paul Dano. No solo es un actor formidable, también es un director asombroso, con un dominio notable y una enorme sensibilidad”.

En Threads, Josh Gad —conocido por dar voz a Olaf en Frozen— fue aún más contundente: calificó a Dano como “uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Punto”.

Paul Dano como el científico ruso Vadim Branov en 'El mago del Kremlin'

En un reciente video publicado en Instagram, Alec Baldwin expresó su admiración de forma tajante: “Solo quiero decir que amo a Paul Dano. Y si no amas a Paul Dano, shh”.

También se sumó Colleen Foy, quien interpretó a la hermana de Dano en Petróleo sangriento. A través de Threads, aseguró que la “increíble actuación” de su compañero“habla por sí sola”.

Foy además relató que, durante una proyección privada para elenco y equipo, se sentó justo detrás de Quentin Tarantino y observó que él “estaba disfrutando la actuación de Paul”. Agregó: “Sus comentarios recientes no coinciden con su reacción de esa noche”.

Reconocido por sus interpretaciones en filmes como Pequeña Miss Sunshine (2006), El atajo de Meek (2010) y Los Fabelman (2022), Paul Dano se prepara ahora para protagonizar El mago del Kremlin, el nuevo thriller político de Olivier Assayas, donde compartirá pantalla con Jude Law.

Traducción de Leticia Zampedri