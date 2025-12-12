Woody Allen aparece en la última tanda de fotos del patrimonio de Epstein publicadas por los demócratas

Woody Allen volvió a ser relacionado con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El polémico director, de 90 años, aparece en múltiples fotos, que no parecen mostrar ninguna actividad ilegal, publicadas el viernes por los demócratas de la Cámara de Representantes como parte del esfuerzo en curso para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein antes del 19 de diciembre.

Una imagen muestra a Allen sentado en una silla de director mientras habla con Epstein. Otra muestra al director en conversación con el exestratega de Trump, Steve Bannon. Otras dos fotos muestran a Allen de nuevo con Epstein y Bannon, respectivamente.

No está claro dónde ni cuándo se tomaron las fotos sin fecha.

The Independent contactó a un representante de Allen en busca de comentarios.

open image in gallery Se vio a Woody Allen en una silla de director hablando con Jeffrey Epstein ( House Oversight Committee )

open image in gallery Conversación entre Woody Allen y Steve Bannon ( House Oversight Committee )

La última publicación de imágenes del patrimonio de Epstein se produce después de la revelación inicial de fotos de las islas de propiedad privada de Epstein —Little Saint James y Great Saint James— donde fue acusado de abusar sexualmente de niñas y mujeres. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

El mes pasado, Trump —que también aparece en la última oleada de fotos publicadas— firmó la Epstein Files Transparency Act (Ley de Transparencia de los Archivos Epstein). En su primer acto como congresista, la representante demócrata de Arizona Adelita Grijalva aportó la 218.ª —y última— firma en una petición de aprobación de la gestión que forzaba una votación sobre la divulgación de los archivos de Epstein en posesión del Departamento de Justicia. La Cámara y el Senado aprobaron rápidamente la legislación y Trump la firmó, dando al DOJ un plazo hasta el 19 de diciembre para liberar todos los archivos de Epstein.

Trump no fue acusado penalmente de ningún delito y negó cualquier relación con Epstein.

Junto con la publicación de las fotos del viernes, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes compartieron una declaración en las redes sociales: “Estas perturbadoras imágenes plantean aún más interrogantes sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Es hora de acabar con este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!”

open image in gallery Woody Allen y Steve Bannon aparecen juntos en una foto sin fecha publicada el viernes ( House Oversight Committee )

open image in gallery Jeffrey Epstein y Woody Allen juntos en una foto sin fecha ( House Oversight Committee )

Allen no ocultó su relación con Epstein, ya que habló públicamente de que lo conoció por primera vez en una cena en 2010.

En declaraciones a The Sunday Times, Allen dijo que él y su esposa Soon-Yi Previn habían sido invitados por un publicista a la cena con “uno de esos miembros de la realeza británica” y otros invitados. El acto se celebró poco después de que Epstein cumplió una pena de prisión por solicitar la prostitución de una menor.

“En ese entonces. no conocíamos a Jeffrey en absoluto, pero vimos a toda esa gente allí y todos lo abrazaron, así que pensamos: “‘OK, es un personaje importante’”, dijo Allen.

“Nos dijo que había estado en la cárcel y que, de alguna manera, lo habían metido en la cárcel por equivocación”, continuó. “Nos dijo que ahora intentaba compensarlo siendo filantrópico y dando dinero a científicos y universidades de vanguardia. No podría haber sido más amable”.

open image in gallery Woody Allen asiste al estreno de su última película, Golpe de suerte, en el Festival de Venecia 2023 ( AFP/Getty )

Una carta que Allen supuestamente envió a Epstein por su 63 cumpleaños se hizo pública a principios de este año después de que The New York Times publicó una nueva selección de cartas y fotografías pertenecientes al difunto pederasta.

La nota dice que el escritor y su esposa Soon Yi habían sido invitados a cenar “muchas veces”. “Siempre aceptan”, continúa la carta, porque “siempre es interesante” debido a los diversos invitados que esperan encontrar allí y porque la comida siempre es “suntuosa y abundante” y “bien servida”.

Entre las personas que también aparecieron en las fotos publicadas el viernes se encuentran el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el fundador de Microsoft Bill Gates y el expríncipe Andrés. Los demócratas ocultaron los rostros de algunas de las mujeres que aparecen en las fotos.

Traducción de Olivia Gorsin