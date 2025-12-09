Pamela Anderson confirmó finalmente que mantuvo una relación con Liam Neeson, tras varios meses de especulación en torno al estreno de su película ¿Y dónde está el policía?.

Los rumores comenzaron en julio, cuando ambos llamaron la atención al mostrarse muy cercanos en la alfombra roja durante la gira de prensa del filme. A partir de entonces, las conjeturas aumentaron, especialmente después de que Neeson declarara estar “locamente enamorado” de Anderson. Sin embargo, ninguno de los dos había hablado públicamente del romance hasta ahora.

“Si quieren saber, Liam y yo salimos por un corto tiempo, pero solo después de terminar el rodaje de ¿Y dónde está el policía?”, reveló la actriz en una entrevista con People, publicada el martes.

Según detalló, pasaron “una semana” en la casa del actor, ubicada en el norte del estado de Nueva York, donde ella tenía su propia habitación. Durante esos días, tanto asistentes como familiares de ambos “pasaron a visitarlos”.

open image in gallery Pamela Anderson confirma que ella y Liam Neeson fueron pareja después de filmar ‘¿Y dónde está el policía?’ ( AFP via Getty Images )

Además, salieron a cenar a un pequeño restaurante francés, donde la estrella de Búsqueda implacable la presentó como “la futura señora Neeson”.

Sin embargo, Anderson aclaró que, después de aquella “semana romántica”, la relación no continuó. “Cada uno siguió su camino para trabajar en otras películas”, explicó.

Más adelante, cuando comenzó la gira de prensa de ¿Y dónde está el policía? en julio, ambos se reencontraron. En ese momento, se dieron un beso en la mejilla y se tomaron de la mano en la alfombra roja. Incluso, bromearon sobre los rumores en el programa Today, donde fingieron un beso mientras, según ella, simplemente “se divertían” juntos.

Tanto Anderson como Neeson destacaron lo mucho que disfrutaron compartir el rodaje. “Hace un gran papel en la película, es increíble”, expresó Neeson durante una entrevista con Stephen Colbert. Además, destacó detalles personales de la convivencia durante el rodaje: “Le encanta cocinar, le encanta hornear. Durante el rodaje me preparó panes de masa madre y panes de salvado que me fascinan”.

Con el paso de los días, mientras avanzaba la gira de prensa, comenzaron a surgir acusaciones de que la relación entre ambos era falsa y buscaba generar curiosidad antes del estreno de ¿Y dónde está el policía?.

No obstante, Anderson negó rotundamente esas versiones en septiembre y sostuvo que la conexión fue auténtica. “Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Ah, es una movida publicitaria’. Y yo decía: ‘¿Una movida publicitaria? Es real. Tenemos sentimientos de verdad’”, explicó la actriz de La última gran actuación a People.

open image in gallery Pamela Anderson dice que ella y Liam Neeson “están mejor” como amigos ( Getty Images )

“Adoro a Liam”, agregó Anderson. “Pero, siendo honesta, nos llevamos mejor como amigos”.

La última vez que se vieron fue en agosto, cuando Neeson la sorprendió con una visita al Williamstown Theater Festival, donde ella actuaba en Camino Real, la obra de Tennessee Williams.

“Es un gran apoyo en esta nueva etapa de mi carrera”, contó la actriz a People. Además, destacó que el actor siempre le dice que está “muy orgulloso” de ella.

Finalmente, aseguró: “Estoy segura de que siempre vamos a formar parte de la vida del otro”.

Traducción de Leticia Zampedri