Fans acusan a Kate Winslet de estar en “negación total” por sus dichos sobre los “nepo babies”

Kate Winslet ha sido objeto de críticas tras sus recientes declaraciones sobre los llamados “nepo babies”, término que se utiliza para describir a los hijos de celebridades que siguen los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, la ganadora del Oscar calificó esta expresión de “tonta” y aseguró que no le gusta en absoluto.

En ese contexto, durante una entrevista concedida a la BBC el miércoles 10 de diciembre, Winslet, de 50 años, defendió a sus hijos al afirmar que “no están recibiendo ventajas” en sus respectivas carreras.

De hecho, sus comentarios se produjeron en el marco de la promoción de Adiós, June, su debut como directora, cuyo guion fue escrito por su hijo Joe, de 21 años.

Joe ya había actuado junto a su madre en Lee (2023), película basada en la biografía de la fotógrafa Lee Miller. Además, participó en el filme sobre la Primera Guerra Mundial 1917, dirigido por su padre y exesposo de Winslet, Sam Mendes.

Por su parte, la hija mayor de Winslet, Mia Threapleton, de 25 años, también trabajó con su madre en el drama doméstico I Am Ruth, ganador de un Bafta, por el que recibió buenas críticas. Posteriormente, protagonizó El esquema fenicio (2025), dirigida por Wes Anderson.

“No me gusta el término ‘nepo baby’ porque estos chicos no están recibiendo ventajas”, insistió Winslet.

“Joe me decía: ‘No quiero que la gente piense que esta película se hace solo porque eres mi mamá’. Sin embargo, la película se habría hecho conmigo o sin mí. En realidad, el guion es muy bueno”.

“Y con Mia, lo único que intento decirles a mis hijos es que sigan su corazón”, añadió Winslet.

Kate Winslet y su hija Mia Threapleton

En esa línea, la actriz comparó las oportunidades que encuentran sus hijos en la industria del cine con lo que ocurre en otras profesiones. “Hay muchísimas personas cuyos hijos siguen un negocio familiar, ya sea como jueces, abogados o médicos”, señaló.

De acuerdo con su postura, el hecho de tener contactos no se traduce automáticamente en trabajos reales ni en respeto dentro del sector. Además, subrayó que sus hijos “trazaron su propio camino”.

Kate Winslet y su hijo Joe

“Parte de eso consiste en enseñarles a ignorar el ruido de términos tontos como ‘nepo baby’, sobre los que en realidad no se puede hacer nada”, concluyó.

Las declaraciones de Kate Winslet sobre el nepotismo en la industria generaron una fuerte reacción en redes sociales. Muchos seguidores criticaron su postura y aseguraron que “no entiende el punto”, al considerar que está en “completa negación” sobre cómo su posición privilegiada benefició a sus hijos.

“Es delirante e insultante para cualquier joven intérprete que no tiene padres famosos ni los contactos necesarios para conseguir oportunidades”, comentó una usuaria en un video de la entrevista publicado por la BBC en Instagram.

En la misma línea, otro usuario escribió: “Qué postura tan decepcionante. El nepotismo te da ventaja, te abre la puerta. Mucha gente no tiene eso. Se trata simplemente de reconocerlo. El término ayuda a señalar un problema enorme en la industria del entretenimiento, donde para quienes no tienen conexiones ni dinero es extremadamente difícil abrirse camino”.

Además, un tercer comentario expresaba: “Nunca pensé que Kate me decepcionaría”.

Finalmente, otro usuario añadió: “Es una visión muy limitada. ¿Cuántos jóvenes de 21 años tienen la oportunidad de dirigir o escribir una película?”.

Adiós, June, dirigida por Winslet a partir de un guion escrito por su hijo Joe, es un drama familiar navideño próximo a estrenarse. La película, protagonizada por Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall y Helen Mirren, también cuenta con la participación de Winslet en el elenco.

En una crítica de dos estrellas, la reseñista de cine de The Independent, Clarisse Loughrey, escribió que la representación de esta familia se siente “superficial”.

Traducción de Leticia Zampedri