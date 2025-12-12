‘Wake Up Dead Man’: el thriller de misterio de Rian Johnson mantiene su ingenio intacto

Desde el inicio de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) descubre las pistas de su nuevo caso de asesinato escritas en un papel: una lista de clásicos literarios que incluye El hombre sin sombra, de John Dickson Carr; El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie; y Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. En conjunto, se trata de referencias refrescantes que remiten a la amplitud estilística de un género cuya diversidad suele pasarse por alto. En ese sentido, Christie es su corazón, pero no lo abarca todo.

El guionista y director Rian Johnson lo entiende. Esa comprensión es lo que hizo que la saga Knives Out se sintiera como una fuente inagotable de entretenimiento inteligente. Knives Out, la original, fue una variación clásica al estilo Christie, con paneles de madera y aire tradicional; Glass Onion, su secuela, ofreció una versión lujosa y bañada por el sol de The Last of Sheila (1973). Ahora Wake Up Dead Man suma un tono gótico, acorde a un año que ya incluyó adaptaciones de Nosferatu y Frankenstein, con Cumbres borrascosas de Emerald Fennell en el horizonte.

Lo que queda claro, tras tres películas, es que Johnson construyó una fórmula ideal, rígida en algunos aspectos y flexible en otros. Wake Up Dead Man resulta más sobria que Glass Onion, se alinea más con el tono de Knives Out, no alcanza la misma astucia en su resolución y presenta un desarrollo algo más desparejo, aunque aborda temas con mayor carga emocional. Todo eso importa poco. El punto es que esta saga todavía no tropieza.

Josh O’Connor y Daniel Craig en la tercera entrega de la saga ‘Knives Out: Entre navajas y secretos’ ( Netflix )

Lo más destacable aquí es que, si bien cada entrega emparejó a Benoit con un aliado de buen corazón —antes interpretados por Ana de Armas y Janelle Monáe—, Wake Up Dead Man presenta al mejor de todos. En este caso, Josh O’Connor aprovecha con gran eficacia su ceño fruncido y su sonrisa tímida para dar vida al reverendo Jud Duplenticy, un sacerdote inseguro que llega a una iglesia del norte del estado en busca de absolución por un pasado violento. Según sus propias palabras, es “joven, tonto y lleno de Cristo”.

Ya en la iglesia, se ve arrastrado por los habituales y excéntricos arquetipos de Knives Out. Allí aparecen la fervorosa Martha Delacroix (Glenn Close); el escritor de ciencia ficción venido a menos Lee Ross (Andrew Scott); la abogada de lengua filosa Vera Draven (Kerry Washington) y su hijo influencer, Cy (Daryl McCormack), que sueña con una carrera política; Simone Vivane (Cailee Spaeny), una exchelista de conciertos con discapacidad; y el esquivo Dr. Nat Sharp (Jeremy Renner).

Todos viven bajo la influencia trumpiana del monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin). En efecto, él detecta sus vulnerabilidades, su desesperación por escapar de un mundo moderno ruidoso y eternamente demandante —para Lee, una “última salida del infierno de Substack”— y los consiente con las dicotomías egocéntricas de la fe conservadora. Después de todo, ¿para qué mirarnos a nosotros mismos si podemos pasar el tiempo condenando a los demás?

En ese marco, O’Connor —como ya demostró con gran sutileza en The Mastermind el mes pasado— maneja las contradicciones como pocos. Detrás de la voz suave y algo frágil de Jud hay una claridad de pensamiento y una seguridad que no solo desafían el dominio de Wicks, sino también la visión lógica y atea de Benoit, convocado a investigar cuando Wicks aparece muerto en uno de esos crímenes “perfectamente imposibles” y todas las sospechas recaen, inevitablemente, sobre Jud.

A su vez, Johnson se muestra implacable y sincero al abordar el valor moral de la fe. Cuando Benoit da su veredicto final, lo hace desde el púlpito. Sin embargo, Wake Up Dead Man amplía su desenlace habitual con una reflexión conmovedora sobre qué significa ser verdaderamente justo en un mundo injusto. Como cree Jud, “un sacerdote es un pastor. El mundo es un lobo”. Así, Benoit Blanc funciona como una antorcha que nos guía en la oscuridad.

Director: Rian Johnson. Reparto: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church. Clasificación: 12A | Duración: 144 minutos

Traducción de Leticia Zampedri