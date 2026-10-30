Johnny Depp se une a Aerosmith para una aparición sorpresa en un concierto repleto de estrellas

Johnny Depp fue uno de los invitados sorpresa cuando Aerosmith encabezó el cartel del Hollywood Bowl anoche.

El actor de 63 años recuperó gran popularidad en los años posteriores a su polémica batalla legal con su exesposa Amber Heard. Su primera producción cinematográfica de gran presupuesto desde el caso, Ebenezer de Paramount, llegará a los cines el próximo mes.

En el concierto de anoche, California, Dream On: Aerosmith and Friends, el guitarrista Joe Perry, de 76 años, presentó a su compañero de banda de Hollywood Vampires diciendo: “Aquí, en vivo y a todo color”.

La estrella de El joven manos de tijera fue recibida con grandes ovaciones antes de tocar la guitarra en Train Kept A-Rollin y recibió un gran aplauso.

Esa breve aparición tuvo lugar antes de la última actuación de la noche, Walk This Way.

open image in gallery Johnny Depp, en la foto actuando en Helsinki en 2022, se unió a Aerosmith en el escenario del Hollywood Bowl ( AFP/Getty )

Hubo otros invitados sorpresa esa noche: Dave Grohl, leyenda de Foo Fighters y Nirvana, de 57 años, estuvo a la batería durante gran parte del espectáculo.

El líder de la banda, Steven Tyler, de 78 años, estuvo acompañado por su hija, Liv Tyler, de 49 años, y la actriz Alicia Silverstone, de 50 años, quienes subieron al escenario después de que se proyectara en pantallas gigantes el video de 1994 de la canción Crazy.

Liv bromeó: “Éramos nosotros en el video, por si no lo sabían”, antes de que Silverstone añadiera: “Liv, éramos solo unos bebés. Y esta noche trajimos a nuestros bebés. Y Liv es la verdadera bebé de Steven Tyler”. Liv miró al público y preguntó: “¿Estamos soñando? ¿Esto es real? ¡Qué maravilla!”.

open image in gallery Steven Tyler y Joe Perry, de Aerosmith, actuando juntos en 2025 ( Getty )

Por otra parte, Ann y Nancy Wilson, de Heart, de 76 y 72 años respectivamente, protagonizaron uno de los momentos más destacados de la noche. Ann bromeó: “¿Quién dice que Aerosmith nunca hizo buenas versiones?”, antes de interpretar con gran energía Never Loved a Girl, la versión de Aerosmith del clásico de Aretha Franklin. También le dieron su toque personal a Janie's Got a Gun, de 1989.

Los Black Crowes también rindieron homenaje, y su líder, Chris Robinson, de 59 años, recordó cómo Aerosmith los apoyó en sus inicios llevándolos de gira por sus primeros estadios. Dijo: “Además de admirar a la banda, estamos muy agradecidos por eso”.

Dirigiéndose al público antes de abandonar el escenario, Tyler dijo: “Antes de despedirnos, solo quiero decir lo increíble que fue este camino con mis hermanos. Pasaron 55 años. Y seguimos siendo la misma banda que empezó hace 55 años y medio”.

Axl Rose y Slash, de Guns N' Roses, ofrecieron su propio repertorio y rindieron homenaje interpretando Nobody's Fault, Last Child y Seasons of Wither de Aerosmith, junto con sus propios temas Welcome to the Jungle y Paradise City.

Aerosmith regresa para un segundo concierto en el Hollywood Bowl el domingo 1 de noviembre. La banda se retiró de las giras a tiempo completo el año pasado, alegando preocupaciones sobre la salud de Tyler.

Información adicional proporcionada por Bang Media.

Traducción de Olivia Gorsin