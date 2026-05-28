Meta pide a los usuarios que paguen por WhatsApp, Instagram y Facebook

Meta está pidiendo a los usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook que paguen por el servicio.

La compañía está lanzando versiones “premium” de todas sus cuentas y ofrece a los usuarios funciones adicionales y otras ventajas a cambio de una cuota mensual.

Estas funciones incluyen opciones adicionales para personalizar las cuentas y datos sobre cuántas personas están viendo el contenido publicado. La empresa prometió que próximamente se añadirán “más funciones interesantes”.

La suscripción cuesta $3,99 para Facebook e Instagram, y $2,99 para WhatsApp. Los usuarios deben pagar la suscripción mensual por separado.

Por ahora, las funciones adicionales son relativamente limitadas. En Instagram, por ejemplo, los usuarios podrán ver cuántas veces se volvió a ver una historia (aunque no quién lo hizo), además de permitir que las historias permanezcan publicadas durante 24 horas, lo que les da mayor alcance al destacar una historia específica una vez por semana, previsualizar historias sin que aparezcan en la lista de espectadores y la posibilidad de buscar usuarios específicos en la lista de personas que vieron una historia.

Otras opciones de personalización incluyen la posibilidad de usar fuentes personalizadas en un perfil o iconos personalizados para las propias aplicaciones.

En WhatsApp, la suscripción premium ofrece más formas de conexión, como stickers adicionales y la opción de elegir tonos de llamada personalizados.

El despliegue global de estos cambios se produce después de que la empresa matriz, Meta, probara sus ofertas premium en los últimos meses.

Se trata de la primera de lo que la empresa anunció como un conjunto completo de herramientas premium, que incluye planes de pago dirigidos a usuarios profesionales como empresas y creadores, y pagos adicionales por herramientas de IA extra. Estas herramientas permitirán, por ejemplo, que los usuarios interactúen durante más tiempo con los sistemas de IA de Meta y tendrán un precio superior al de los planes premium.

Meta ya ofrece otro servicio de suscripción, conocido como Meta Verified, mediante el cual los usuarios pagan por una marca de verificación azul que confirma su identidad y les brinda protección adicional contra la suplantación de identidad o el pirateo informático. Esta suscripción seguirá disponible y se gestionará de forma independiente.

Traducción de Olivia Gorsin