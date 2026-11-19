Ashton Kutcher está a punto de convertirse en multimillonario tres años después de invertir en la empresa de inteligencia artificial Anthropic.

En 2023, la estrella de Locura de amor en Las Vegas, quien es copropietario de la firma de capital de riesgo Sound Futures, fue uno de los primeros inversores en la empresa detrás del chatbot Claude.

Sound Futures, empresa que Kutcher (48) dirige junto con Guy Oseary (54), agente de Madonna, participó en la primera ronda de financiación institucional de Anthropic y, a lo largo de los años, llegó a invertir 435 millones de dólares en la compañía.

Y esta inversión está a punto de dar sus frutos a lo grande, ya que Bloomberg estima que la participación de Sound Futures valdría ahora aproximadamente $7.000 millones.

open image in gallery Kutcher fue uno de los primeros inversores en Anthropic ( AFP/Getty )

Con la salida a bolsa de Anthropic el jueves 19 de noviembre, se espera que Kutcher, quien está casado con la actriz Mila Kunis y tiene dos hijos con ella, se convierta en multimillonario, aunque no se sabe con exactitud cuánto de esa ganancia inesperada recibirá él mismo.

La empresa desarrolladora de IA comenzará a cotizar en bolsa hoy, con una valoración de $1,5 billones, ya que su oferta pública inicial tiene un precio de $83 por acción.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Kutcher para obtener comentarios al respecto.

Tras haber ayudado inicialmente a cofundar la sociedad A-Grade Investments en 2010 junto con Oseary y el multimillonario Ron Burkle —que ha invertido en Spotify, Uber y Airbnb—, Kutcher y Oseary lanzaron Sound Futures en 2015.

A través de Sound Futures, la estrella de El Show de los 70 ha invertido en varias empresas emergentes de base tecnológica, entre ellas Duolingo y ResearchGate.

Se dice que la compañía gestiona inversiones por un valor aproximado de $2.000 millones, de los cuales $800 millones se invirtieron anteriormente en las empresas de IA Anthropic, OpenAI y World Labs.

open image in gallery La inversión de Kutcher está a punto de dar sus frutos, ya que Anthropic comienza hoy a cotizar en bolsa ( Getty )

Sin embargo, a principios de este año, el actor e inversor dejó la empresa para fundar una nueva firma de capital de riesgo con Morgan Beller, anteriormente de la compañía NFX.

La sociedad se centraría en invertir en la IA más avanzada, según anunció un portavoz. En una carta a la que tuvo acceso el periódico The Wall Street Journal, Kutcher escribió: “Ahora es el momento adecuado para que yo impulse la próxima ola de innovación: infraestructura, energía y tecnología avanzada”.

Sobre su salida de Sound Futures (donde seguirá siendo asesor), añadió: “Guy Oseary y [la socia general] Effie Epstein continuarán liderando Sound con un enfoque más preciso en su exitosa estrategia de respaldar a empresas con una clara escala comercial y aprovechar la experiencia única de la firma en la creación de marcas para ayudar a los fundadores a destacarse”.

Durante su participación como inversor invitado en el programa de telerrealidad Shark Tank en 2015, el protagonista de comedias románticas reveló lo que buscaba en una empresa para invertir en ella.

“Lo primero que investigamos es si realmente dominan su producto y su sector”, dijo, y continuó: “Luego, profundizamos un poco más y tratamos de encontrar a alguien que tenga la determinación y la capacidad de perseverar en los momentos difíciles”.

“La tercera cosa en la que me fijo es si los responsables son personas para las que me gustaría trabajar o con las que me gustaría trabajar, porque si quieres construir algo grandioso, tienes que ser capaz de trabajar en equipo”, agregó.

Traducción de Sara Pignatiello