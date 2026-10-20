Linda Cardellini, una de las estrellas más queridas de ER Sala de Emergencias, ha compartido su opinión sobre la secuela espiritual del drama médico, The Pitt.

Cardellini —quien actualmente protagoniza la precuela televisiva de Viernes 13, Crystal Lake— es fan de la serie de HBO Max, que está protagonizada por su antiguo compañero de reparto Noah Wyle y que ha generado una ferviente base de fans desde su estreno en Estados Unidos en 2025.

La actriz declaró a The Independent que, de tener la oportunidad, protagonizaría The Pitt, afirmando: “¡Claro que sí! Cuenta con el mismo equipo técnico y guionistas [que ER]. John Wells, nuestro productor, dirige un rodaje fantástico. Por supuesto que lo haría. Es un grupo de gente maravillosa”.

open image in gallery Linda Cardellini y Noah Wyle coprotagonizaron ‘ER Sala de Emergencias’ ( NBC/HBO )

Cardellini dijo que, si bien no había visto “todo” el programa hasta el momento, “estaba muy contenta por todos”.

La actriz interpretó a la enfermera jefa Sam Taggart en ER. Se unió al elenco del drama en su décima temporada, en 2003, y permaneció hasta la última temporada, la decimoquinta, en 2009, apareciendo en un total de 123 episodios.

Wyle, quien interpretó a John Carter en ER, unió fuerzas con el equipo detrás de la serie, incluyendo a Wells, para crear The Pitt. Cada temporada sigue un período de 15 horas en el corazón de una ajetreada sala de emergencias de Pittsburgh, EE. UU., y cada episodio se centra en una hora en la vida de los médicos y enfermeras que son llevados al límite.

Mientras que ER a menudo seguía a los médicos a casa después de que terminaban su jornada laboral, The Pitt mantiene la acción en las salas del hospital, sumergiendo a los espectadores en el corazón de los casos emocionantes, desgarradores y vertiginosos que se les presentan a los personajes.

En declaraciones a The Independent, Cardellini también desalentó cualquier especulación sobre un posible regreso de DTF St Louis, la serie dramática por la que ganó su primer premio Emmy a principios de este año.

open image in gallery Linda Cardellini en 'Crystal Lake' ( HBO Max )

“¡No lo sé! Ojalá. Steven Conrad, el guionista, productor y director, es brillante, y ese personaje era divertidísimo. Carol era única. Ojalá vuelva, pero no sé si será posible”, admitió.

Cardellini protagoniza Crystal Lake en el papel de Pamela Voorhees, la madre del personaje Jason de Viernes 13, y la serie está disponible para ver en Prime Video.

Traducción de Sara Pignatiello