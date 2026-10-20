Jay-Z encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027, según un nuevo informe

Según varios informes, Jay-Z, quien participa cada año en la elección del artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ya habría decidido quién encabezará la edición de 2027: él mismo.

De acuerdo con fuentes consultadas por Puck News, el rapero habría sido considerado una opción más atractiva que Miley Cyrus y Justin Bieber, quienes figuraban entre los principales candidatos para el espectáculo. The Independent se comunicó con Roc Nation para solicitar comentarios.

Roc Nation, el sello discográfico de Jay-Z, firmó un acuerdo con la NFL en 2019 para organizar y producir el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, una colaboración que se renovó por otros cinco años en 2024.

Ante la posibilidad de que Jay-Z encabece el evento, los fans esperan que su esposa, Beyoncé, lo acompañe en el escenario, quizás para interpretar juntos su éxito de 2003, ‘Crazy in Love’. La fecha sería ideal para una presentación de la pareja, ya que el Super Bowl LXI se celebrará el 14 de febrero de 2027, Día de San Valentín, en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Beyoncé ya encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2013, en Nueva Orleans, y regresó en 2016 como invitada especial junto a Bruno Mars durante la presentación de Coldplay en Santa Clara.

open image in gallery Roc Nation, la compañía discográfica de Jay-Z, firmó un acuerdo con la NFL en 2019 para seleccionar a los artistas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ( AFP/Getty )

Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, ofreció una serie de conciertos exitosos en los últimos meses, entre ellos tres presentaciones con entradas agotadas en el Yankee Stadium en julio, que recaudaron más de 42 millones de dólares.

Los espectáculos formaron parte de JAY-Z30, una celebración de sus tres décadas de trayectoria musical que conmemoró los 30 años del lanzamiento de su álbum debut, Reasonable Doubt, y el 25.º aniversario de su sexto disco de estudio, The Blueprint.

Durante un concierto en Londres en septiembre, el rapero también sorprendió a su esposa, Beyoncé, al cantarle “Feliz cumpleaños” por sus 45 años. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, la cantante saludó al público y lanzó besos desde el escenario.

Jay-Z no lanzó nuevos álbumes desde 4:44, publicado en 2017 y certificado con doble disco de platino.

open image in gallery Jay-Z podría anunciar su participación en el Super Bowl este fin de semana, durante el primero de sus dos conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles ( AFP/Getty )

El cantante y rapero puertorriqueño Bad Bunny encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 e hizo historia al convertirse en el primer artista en ofrecer una presentación casi por completo en español.

Un año antes, Kendrick Lamar protagonizó el espectáculo de 2025, en el que interpretó ‘Not Like Us’, su canción contra Drake que ganó un Grammy. Entre los artistas seleccionados por Jay-Z también figuran Usher (2024), Rihanna (2023) y Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes compartieron el escenario en 2022.

Por su parte, The Weeknd encabezó el espectáculo de 2021, mientras que Shakira y Jennifer Lopez fueron las protagonistas de la edición de 2020, con Bad Bunny y J Balvin como invitados especiales.

Según Puck, Jay-Z podría confirmar su participación en el Super Bowl de 2027 este fin de semana, durante el primero de sus dos conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El anuncio coincidiría con la época del año en la que suele darse a conocer al artista principal del espectáculo de medio tiempo.

Traducción de Leticia Zampedri