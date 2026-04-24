Jack Nicholson, de 89 años, sorprende a los fans con una rara foto junto a Joni Mitchell
“Agradezco a la familia por compartir a Jack con todos nosotros”, escribió un usuario
Jack Nicholson cumplió 89 años y, para celebrarlo, su hija Lorraine compartió una foto poco común del icónico actor.
La leyenda de Hollywood, protagonista de películas como Alguien voló sobre el nido del cuco y El resplandor, aparece sonriente mientras disfruta del día con familiares y amigos, entre ellos la cantante Joni Mitchell.
Nicholson comparte la custodia de Lorraine con su exesposa Rebecca Broussard, con quien mantuvo una relación entre 1989 y 1994. También es padre de Jennifer Nicholson (61), Caleb Goddard (54), Honey Hollman (43), Ray Nicholson y Tessa Gourin (31).
En los últimos años, Jack Nicholson ha sido visto en público en contadas ocasiones, por lo que sus seguidores celebraron verlo sonriente y en buen estado.
Un usuario escribió: “Gracias a la familia por compartir a Jack con todos nosotros. Hay muchísimos fans que hemos disfrutado y nos hemos emocionado con su trabajo, y es genial verlo junto a otra gran artista de Los Ángeles, Joni Mitchell. ¡Valoramos a nuestros grandes artistas y les deseamos días llenos de alegría!”.
“¡Qué placer verte!”, comentó otro, mientras que un fan publicó en X: “¡Uno de los mejores actores de todos los tiempos! ¡Feliz cumpleaños, Jack!”.
Por su parte, Lorraine Nicholson ya había hablado de su relación con su padre en una entrevista con Us Weekly en 2011, donde destacó su influencia en su carrera. “Es mi mentor”, explicó. “Voy a seguir el camino familiar porque somos muy unidos y él es una gran inspiración. Lo admiro muchísimo”.
También compartió un consejo que le dieron sus familiares y que continúa aplicando.
“Mi abuela siempre le decía a mi padre: ‘No te jactes’, lo que en el lenguaje de Jack Nicholson significa: ‘Sé modesto y deja que tu trabajo hable por sí mismo’”, contó Lorraine Nicholson. “Es algo que aplico no solo a mi carrera como actriz, sino también en mi vida diaria”.
El año pasado, el crítico de cine Geoffrey Macnab escribió en The Independent sobre la “merecida (aunque no oficial) jubilación” del actor.
“Hubo un tiempo en que se lo veía por todas partes: en discotecas, programas de entrevistas, partidos de baloncesto o estrenos de cine. Ya no”, señaló.
“Ha desaparecido casi por arte de magia. Han pasado 14 años desde su última película, la comedia romántica How Do You Know. Uno de sus amigos, el productor musical Lou Adler, comentó en el podcast WTF que Nicholson ahora prefiere pasar el tiempo ‘sentado bajo un árbol leyendo un libro’”.
Jack Nicholson debutó en el cine en 1958, iniciando una carrera que lo llevó a protagonizar títulos como Busco mi destino, Mi vida es mi vida, Chinatown, Batman, Cuestión de honor y Los infiltrados.
Es el actor con más nominaciones al Oscar de la historia y ha ganado tres premios por Atrapado sin salida, La fuerza del cariño y Mejor… imposible.
