AMC presentó un nuevo cubo de palomitas inspirado en Duna y, una vez más, su peculiar diseño desató una ola de bromas y comentarios en redes sociales.

La tercera entrega de la saga de ciencia ficción llegará a los cines estadounidenses el 18 de diciembre y estará basada en El mesías de Duna, la novela de Frank Herbert publicada en 1969 y segunda entrega de la serie literaria original.

Para celebrar el estreno de Duna: parte tres, la cadena de cines lanzó el Double Sandworm Collectible, un recipiente coleccionable para palomitas que incorpora dos cabezas de gusanos de arena, las gigantescas criaturas que habitan el planeta desértico Arrakis en el universo de Duna.

En 2024, AMC había presentado un modelo similar con una sola cabeza de gusano, cuyo diseño provocó comparaciones de tono sexual con un juguete para adultos. El recipiente incluso fue parodiado en un sketch de Saturday Night Live, en el que el comediante Marcello Hernández interpretó a un adolescente que le cantaba al cubo sobre sus fantasías sexuales.

Ahora, la versión doble, pensada para compartir, generó reacciones parecidas. Algunos usuarios aseguraron que el equipo de marketing sabía “exactamente lo que estaba haciendo” al repetir la fórmula.

open image in gallery AMC presentó su nuevo cubo de palomitas coleccionable con dos gusanos de arena antes del estreno de ‘Duna: parte tres’ ( AMC )

“El equipo de marketing tomó nota de los memes”, comentó una persona en X, mientras que otra escribió: “Ya van dos. No aprendieron nada”.

“Los cubos de palomitas de Duna ya son oficialmente una franquicia por derecho propio. En algún lugar, Villeneuve está revisando los bocetos de los recipientes con la misma intensidad con la que analiza los gusanos de arena”, bromeó otro usuario.

Alguien más reaccionó con una advertencia: “¡Jamás voy a meter la mano ahí!”.

La idea de que el nuevo recipiente esté diseñado para compartir también dio pie a comentarios irónicos. “¿Y si nos tomáramos de la mano dentro del cubo de palomitas de Duna3?”, escribió una persona.

Otros, en cambio, cuestionaron su funcionalidad. “Ni siquiera puedes sacar un buen puñado de palomitas por esas aberturas”, señaló un usuario.

En 2024, Marcus Gonzalez, de Zinc Group, responsable del diseño del recipiente de Duna: parte dos, aseguró a The Wall Street Journal que las insinuaciones sexuales “definitivamente no eran la intención” detrás del producto.

“El gusano es el gusano y nada más”, explicó entonces.

open image in gallery El cubo de palomitas Sandworm Thumper, inspirado en ‘Duna’, también estará entre los artículos coleccionables disponibles para el estreno de la película en diciembre ( AMC )

open image in gallery Timothée Chalamet regresará para protagonizar ‘Duna: parte tres’ ( Warner Bros Pictures )

Los recipientes coleccionables se han convertido en un negocio importante para las cadenas de cine. Adam Aron, director ejecutivo de AMC, había proyectado que la compañía obtendría más de 100 millones de dólares este año gracias a la venta de estos productos temáticos.

Entre los diseños recientes también se encuentran un caballo de Troya inspirado en La Odisea, de Christopher Nolan, y un bolso rojo creado para El diablo viste a la moda 2.

“El cubo de palomitas con forma de gusano de arena que AMC lanzó para Duna: parte dos se convirtió en un fenómeno viral, y sabíamos que los seguidores de Duna tendrían grandes expectativas sobre lo que vendría después”, declaró Hank Green, vicepresidente sénior de alimentos y bebidas de AMC, a Variety.

“Desde que comenzamos a planificar los artículos coleccionables de Duna: parte tres, nuestro objetivo fue superar las expectativas de los fans. Los modelos Sandworm Thumper y Double Sandworm llevan la experiencia a otro nivel, con diseños inspirados directamente en la película”, añadió.

La saga cinematográfica Duna, basada en la novela de ciencia ficción que Herbert publicó en 1965, sigue la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, cuya familia queda atrapada en una lucha por el control de Arrakis, un planeta desértico que alberga el recurso más valioso de la galaxia.

La tercera película contará con las actuaciones de Chalamet, Robert Pattinson, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa y Rebecca Ferguson.

Traducción de Leticia Zampedri