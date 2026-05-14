Peter Jackson rompe el silencio sobre la salida de Ryan Gosling de ‘Desde mi cielo’

Cuando se habla de despidos impactantes en Hollywood, la salida de Ryan Gosling de Desde mi cielo suele aparecer entre las historias más recordadas.

La película de Peter Jackson, estrenada en 2009, atravesó un giro inesperado cuando Gosling, elegido para interpretar al padre del personaje de Saoirse Ronan, fue reemplazado por Mark Wahlberg apenas días antes del inicio del rodaje.

Según contó el propio actor en una entrevista de 2010, Jackson tomó la decisión porque no estuvo de acuerdo con el aumento de peso que Gosling hizo para el papel. El actor subió alrededor de 27 kilos convencido de que así debía lucir su personaje.

“No hablamos demasiado durante la preproducción y ese fue el problema”, explicó la estrella de Diario de una pasión.

“Era una producción enorme, con muchísimas cosas pasando al mismo tiempo y él no podía enfocarse en cada actor de manera individual. Yo llegué al set y había entendido mal el personaje. Después terminé gordo y sin trabajo”, recordó.

Años más tarde, Jackson dio su propia versión durante una entrevista en el Festival de Cannes el miércoles 13 de marzo. Allí admitió, aunque de forma vaga, que gran parte de la responsabilidad recaía en él por haber tomado una mala decisión de casting desde el principio.

open image in gallery Saoirse Ronan en ‘Desde mi cielo’ ( Paramount Pictures )

“No voy a hablar de casos concretos porque son situaciones personales y privadas, y además no es culpa de los actores”, declaró el director de El Señor de los Anillos, según Entertainment Weekly.

“Cada vez que reemplazamos a alguien, la responsabilidad es nuestra, porque significa que no acertamos con el casting y elegimos a la persona equivocada para el papel. No es que ellos hayan hecho algo mal.”

“Por eso no quiero señalar a nadie en particular, pero llega un momento en que entiendes que aquello que imaginabas para la película no está funcionando como esperabas. Y cuando eso pasa, nosotros asumimos toda la responsabilidad.”

Al hablar específicamente de Gosling, Jackson lo describió como “un actor fantástico”.

“Las películas dependen mucho de la química, tanto delante como detrás de cámara”, explicó. “Tiene que ver con lo que el actor transmite al público y con cómo encaja dentro de un grupo, de una historia y de un personaje”.

“Es algo complejo. Uno dedica muchísimo tiempo a planificar la película, elegir el elenco e intentar que todo funcione de la mejor manera, pero a veces simplemente cometemos errores”, reconoció.

Desde mi cielo, adaptación de la novela homónima de Alice Sebold publicada en 2002, estuvo protagonizada por Saoirse Ronan en el papel de Susie Salmon, una joven de 14 años violada y asesinada por su vecino —interpretado por Stanley Tucci— en 1973.

open image in gallery ( AFP/Getty )

En un giro sobrenatural, Susie observa desde el más allá cómo su familia intenta resolver el crimen mientras enfrenta el dolor de su pérdida.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused en 2024, Ronan aseguró que la salida de Gosling de la película fue “triste”, aunque entendía las razones detrás de la decisión.

“Creo que las razones por las que terminaron separándose fueron válidas. Después hablé con ambos [Gosling y Jackson] y estas cosas pasan”, explicó. “No siempre es algo personal; a veces simplemente no están en la misma sintonía”.

Ronan también señaló que Mark Wahlberg encajaba mejor en ese momento con el perfil que buscaba la producción.

“Mark pudo sumarse al proyecto y además ya era padre”, comentó. “Tenía, no sé, ¿tres hijos? Probablemente aportaba una experiencia de vida que Ryan sentía que todavía no tenía. Ryan tenía unos 27 años. Era muy joven”.

Años más tarde, Ronan y Gosling volvieron a trabajar juntos cuando el actor participó en Lost River: Un lugar misterioso, el debut de Ronan como directora.

Traducción de Leticia Zampedri