Estrella de ‘El Señor de los Anillos’, Elijah Wood, sorprende a pareja en su boda en Hobbiton

El actor Elijah Wood, conocido por interpretar a Frodo Baggins en El Señor de los Anillos, sorprendió a una pareja al aparecer en su boda celebrada en el set de Hobbiton, en Matamata, Nueva Zelanda.

La inesperada aparición ocurrió mientras Sharik y Jessica Burgess-Stride, una pareja de Rotorua, firmaban los documentos del matrimonio.

“Estábamos terminando de firmar los papeles cuando, de repente, Elijah Wood empezó a caminar por el pasillo”, contaron al Waikato Herald.

Sharik dijo que tuvo que mirar dos veces para confirmar lo que veía. “Al principio pensé: ‘Nah, no puede ser él’. Y después: ‘¡Ay, m***da, sí es él!’”.

Wood los felicitó, les tomó las manos y posó para algunas fotos antes de volver con el grupo de personas con el que recorría la atracción turística.

El novio describió el momento como “un día perfecto” y bromeó que la lluvia había sido una señal de buena suerte, algo que, según él, se cumplió con la llegada del actor.

Sharik y Jessica son originarios de Australia y se conocieron en la Universidad de Newcastle, en Nueva Gales del Sur.

Fueron mejores amigos antes de comenzar a salir y, tras siete años de relación, decidieron casarse.

Sharik reveló que es fanático de El Señor de los Anillos y El Hobbit desde que era niño, y su pasión por la saga fue tan fuerte que incluyó varias referencias a las películas tanto en la ceremonia como en sus propios votos.

Según el Waikato Herald, Elijah Wood y otros miembros del elenco estaban en Nueva Zelanda con motivo de la Armageddon Expo, un evento de cultura pop celebrado en Auckland.

Fue durante una visita al set turístico de Hobbiton cuando Wood presenció por casualidad el casamiento de Sharik y Jessica.

La fotógrafa de la boda, Cath Ullyett, notó que el actor se había detenido a observar el momento en que la pareja firmaba el acta de matrimonio y, sin dudarlo, se acercó a hablar con él.

“En cuanto terminaron de firmar, me apuré para alcanzarlo y le pedí que se tomara unas fotos con ellos”, contó en redes sociales.

“Como el caballero que es, no quería interrumpir. Pero con un poco de ánimo y buena onda, accedió a acercarse, y fue recibido con entusiasmo por todos”.

Ullyett cerró su publicación agradeciendo el gesto del actor: “Gracias, Elijah, por hacer que su día fuera aún más inolvidable”.

Traducción de Leticia Zampedri