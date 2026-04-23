El tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’ se enfrenta a críticas por “racismo” en China

Algunas comunidades en línea del este de Asia pidieron un boicot contra El diablo viste a la moda 2 después de que un clip promocional protagonizado por un personaje de una asistente china generara críticas por su nombre y su representación.

La esperadísima secuela contará con el regreso del reparto original, que incluye a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La polémica gira en torno a Qin Zhou, personaje interpretado por la actriz chino-estadounidense Helen J. Shen, quien aparece como asistente de Andrea Sachs (Hathaway). La controversia surgió después de que 20th Century Studios publicara un vídeo en sus canales oficiales de YouTube y redes sociales el viernes, lo que provocó una oleada de reacciones en línea.

Varias personas argumentaron que el nombre del personaje suena similar a un término históricamente racista utilizado en Occidente para burlarse de los chinos. Según The Korea Herald, el periódico hongkonés Oriental Daily News describió la frase como “un insulto racista simbólico utilizado históricamente en Occidente para ridiculizar a los trabajadores inmigrantes chinos en el siglo XIX”, y añadió que transmite “desprecio e incomodidad hacia los acentos y la entonación chinos”.

En el video, Qin Zhou aparece con una camisa de rayas abotonada y una falda a cuadros, y enumera su formación en Yale y su promedio de calificaciones de 3,86 (en la escala GPA), una imagen que algunos usuarios de las redes sociales criticaron por perpetuar un estereotipo de “nerd” en una película ambientada en la industria de la moda.

Los usuarios de las redes sociales criticaron que el personaje de Qin Zhou caiga en el típico estereotipo de “nerd” en una película ambientada en el mundo de la moda

The Independent se puso en contacto con 20th Century Studios para obtener declaraciones. Ni el estudio ni el reparto de la película reaccionaron aún a las críticas en internet ni en los medios de comunicación asiáticos.

Una usuaria escribió en X, antes Twitter: “Vestimenta infantil, gafas, sobrecalificada, credenciales de la Ivy League y en la cima de su carrera, pero servil e insegura de su competencia: estos no son estereotipos de estadounidenses de origen asiático, son fantasías de mujeres blancas”.

Otro describió al personaje como una “discriminación plagada de estereotipos: una mujer asiática torpe, con gafas y dificultades para comunicarse, que al conocerla por primera vez empieza a presumir inmediatamente de su título de Yale y su promedio de calificaciones”.

“Hollywood está tan desconectado de la realidad que da vergüenza. Estamos en 2026, ¿y esta es su representación de los asiáticos? El nombre, el estilo, toda la imagen. Estereotipos simplistas”, escribió otro usuario.

Un usuario de Reddit comentó que el nombre suena parecido a Zhen Chou, que traducido significa “realmente feo”.

Otros señalaron el contraste entre la campaña de marketing de la película y su representación en pantalla, destacando que se contrató a una de las estrellas de K-pop más influyentes comercialmente de Corea del Sur para generar expectación. A principios de este mes, Vogue Korea publicó un video protagonizado por Jang Won Young de Ive junto a Streep y Hathaway, como parte de su lanzamiento en Asia, antes del estreno de la película.

“Si bien la película pone a Jang Won Young, a quien llaman ‘muñeca humana’ y que goza de gran popularidad en toda Asia, al frente de las promociones, presenta un personaje asiático discreto y estereotipado”, escribió un usuario, según Star News.

El estreno de El diablo viste a la moda 2 está programado para el 1 de mayo en China y tendrá su estreno mundial en Corea del Sur el 29 de abril. Según el diario Seoul Economic Daily, datos del consejo cinematográfico coreano muestran que registró una tasa de venta anticipada del 15,5 %, con al menos 44.933 entradas vendidas.

El diablo viste a la moda 2 se estrena en cines de todo el mundo el 1 de mayo.

Traducción de Olivia Gorsin