El nuevo videoclip de Olivia Rodrigo para la canción ‘Drop Dead’ se adueña del Palacio de Versalles

Olivia Rodrigo publicó el videoclip de su nuevo sencillo Drop Dead, que ofrece un primer vistazo a su próximo tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

El video, dirigido por Petra Collins, muestra a Rodrigo recorriendo el Palacio de Versalles en París, corriendo entre salas ornamentadas antes de coger una guitarra rosa y cantar: “You lookin’ like an angel on the walls of Versailles/The most alive I’ve ever been” (“Pareces un ángel en las paredes de Versalles / Nunca me había sentido tan viva”).

La canción se centra en un enamoramiento virtual y Rodrigo canta sobre acosarlos “en internet” y haciendo referencia a Just Like Heaven de The Cure, e incluye los versos: “You know all the words to ‘Just Like Heaven’ / And I know why he wrote them/Now that you’re standin’ right here” (“Conoces toda la letra de 'Just Like Heaven' / Y sé por qué la escribió / Ahora que estás aquí mismo”).

Ella interpretó la canción junto a Robert Smith de The Cure en Glastonbury el pasado mes de junio.

Olivia Rodrigo en el video musical de ‘Drop dead’ ( Youtube/Olivia Rodrigo )

Drop Dead fue producida por Dan Nigro y coescrita con Amy Allen.

En una publicación en Instagram, la cantante de Deja Vu describió el nuevo sencillo como el “primer capítulo” del nuevo álbum y escribió: “¡Me dan ganas de saltar, bajar las ventanillas y besarme! Tuve la suerte de grabar el videoclip en el Palacio de Versalles hace unos meses con la maravillosa Petra Collins y estoy encantada con el resultado. Espero que les guste tanto como a mí”.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love es el tercer álbum de estudio de Rodrigo, después de Sour (2021) y Guts (2023), ambos producidos también con Nigro.

Antes del lanzamiento del álbum, Rodrigo participará como presentadora e invitada musical en Saturday Night Live el 2 de mayo. Anteriormente, ya había participado como invitada musical en 2021 y 2023.

El estreno de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love está previsto para el 12 de junio.

Traducción de Olivia Gorsin