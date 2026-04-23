El sobrino de Michael Jackson afirma que los críticos “se tragarán sus palabras” tras el mal estreno de la película biográfica

El sobrino de Michael Jackson criticó la cobertura mediática de la próxima película biográfica sobre el músico y afirmó que ya no “pueden controlar la narrativa”.

Taj Jackson, hijo de Tito Jackson, hermano del fallecido astro del pop, escribió en una publicación en X: “Lo siento, medios de comunicación, ya no controlan la narrativa sobre quién fue realmente Michael Jackson”. El público verá esta película y decidirá por sí mismo. Y no pueden con eso”.

En una publicación posterior, añadió: “Estoy deseando que algunos críticos tengan que tragarse sus palabras. Y sí, seré así de mezquino”.

Sus declaraciones se producen días antes del estreno de la película biográfica Michael, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, en su debut cinematográfico como el cantante, junto a Colman Domingo como su padre Joe Jackson y Nia Long como su madre Katherine.

Michael recibió críticas mayoritariamente negativas antes de su estreno y, al momento de la publicación, tiene una calificación de aprobación del 36 % en Rotten Tomatoes. Clarisse Loughrey, de The Independent, le otorgó una estrella, describiéndola como una “oportunidad macabra y sin alma para ganar dinero fácil”.

Según The Guardian, la película biográfica era “frustrantemente superficial” y Rolling Stone escribió que era “deprimente” y que “en realidad no es una película biográfica”.

‘Michael’ narra la trayectoria de Jackson desde sus inicios en los Jackson 5 hasta el apogeo de su fama mundial en 1988 ( Lionsgate )

La película Michael, aprobada y financiada por los herederos del cantante pop fallecido, narra la vida de Jackson desde sus inicios en los Jackson 5 hasta la cima de su fama mundial en 1988, cuando estaba de gira con el álbum Bad. La decisión de concluir la historia en ese punto generó controversia, ya que la película no aborda las acusaciones de abuso sexual infantil que se hicieron en su contra antes de su muerte en 2009, sino que las omite por completo.

Jackson negó todas las acusaciones formuladas en su contra durante su vida.

Según informes anteriores, una versión previa de la película abordaba las acusaciones de abuso de 1993 y la investigación posterior, pero los abogados del patrimonio de Jackson identificaron un acuerdo previo con una de las acusadoras que “impedía cualquier representación o mención de ellas en una película”.

Esto dio lugar a 22 días de regrabaciones, que, según se informa, fueron financiadas directamente por los herederos de Jackson y costaron entre 10 y 15 millones de dólares, según Variety.

TJ Jackson, el hermano menor de Taj Jackson, también escribió en X que planeaba asistir a una proyección a pesar de haber visto la película varias veces. “¿Por qué? Porque estoy orgulloso. No me perdería esta oportunidad de sumergirme en la energía electrizante que habrá en ese cine por nada”, escribió.

“Mi tío se lo merece, mi primo se lo ganó y sus fieles seguidores también merecen esto. El mundo recordará o descubrirá quién fue realmente MJ, ¡y estoy deseando que llegue ese momento!”.

En una entrevista con The New Yorker publicada a principios de esta semana, Fuqua confirmó que inicialmente había planeado incluir el arresto de Jackson en 2003 y dijo: “Fotografié a [Michael] siendo desnudado, tratado como un animal, un monstruo”.

Añadió que no estaba convencido de las acusaciones contra el cantante de Billie Jean y dijo: “Cuando oigo cosas sobre nosotros, sobre las personas negras en particular, especialmente en cierta posición, siempre me lo pienso dos veces”.

La película Michael se estrenará en cines el 24 de abril.

Traducción de Olivia Gorsin