Director de Hollywood es declarado culpable de defraudar a Netflix de 11 millones de dólares

El director de Hollywood Carl Erik Rinsch fue declarado culpable el jueves de estafar 11 millones de dólares a Netflix; el dinero estaba destinado a una serie de ciencia ficción que nunca llegó a realizarse.

Un jurado federal de Manhattan, Nueva York, EE. UU., declaró a Rinsch (48) culpable de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, y concluyó que el cineasta había desviado los fondos destinados a su largamente pospuesta serie White Horse y los había utilizado para financiar una vida de lujo.

Según la fiscalía encargada del caso, los cargos conllevan penas máximas que suman 90 años de prisión, aunque se espera que la condena real sea más corta. Su sentencia está prevista para el 17 de abril.

Los fiscales dijeron al jurado que Netflix ya había invertido aproximadamente $44 millones en el proyecto, conocido como White Horse y más tarde rebautizado como Conquest; más tarde, en 2020, la compañía envió $11 millones adicionales después de que Rinsch solicitara más fondos para concluir la producción.

Rinsch había comenzado a rodar la serie en 2017, completando seis episodios de formato corto gracias a la financiación de su mentor Keanu Reeves, antes de presentar el proyecto a los estudios.

Las autoridades federales dijeron que Rinsch, en lugar de utilizar el dinero adicional para terminar la temporada del programa, había transferido los fondos a una cuenta personal, donde había perdido alrededor de la mitad en inversiones arriesgadas antes de cambiar el saldo restante a criptomoneda, tras lo cual obtuvo algunos beneficios.

Carl Erik Rinsch fue declarado culpable el jueves de defraudar $11 millones de dólares de Netflix por una serie de ciencia ficción que nunca llegó a realizarse ( Getty Images for Team One, Saatchi LA )

Los archivos judiciales muestran que compró cinco vehículos Rolls-Royce, un Ferrari; también gastó $652.000 en relojes y ropa caros, $638.000 en colchones de alta gama, otros $295.000 en ropa de cama y sábanas de lujo, y reembolsó $1,8 millones de dólares en deudas de tarjetas de crédito personales, todo pagado con dinero que Netflix creía que financiaba la serie.

Según la fiscalía, durante este periodo vivió en hoteles de cinco estrellas de California, EE. UU., y España.

Rinsch, más conocido por dirigir la película de 2013 47 Ronin: la leyenda del samurái, argumentó que la disputa era esencialmente contractual y que creía que los fondos eran un reembolso por el trabajo ya realizado en lugar de limitarse estrictamente a la posproducción.

Rinsch fue detenido en marzo en West Hollywood, California, y acusado de fraude electrónico, blanqueo de capitales y realización de transacciones monetarias con ganancias de origen delictivo.

En su defensa, Rinsch también declaró el martes que creía que los $11 millones estaban destinados a mantener a flote la producción de Conquest durante la pandemia de coronavirus y a llevar a cabo la preproducción de una posible segunda temporada de la serie.

Pero antiguos ejecutivos de Netflix testificaron que solo habían acordado una temporada de la serie y que se suponía que el dinero se utilizaría para terminar los episodios de esa temporada, algo que Rinsch no hizo. No entregó ni un solo episodio completo de la serie.

También alegó que los automóviles y muebles que compró eran utilería necesaria para el rodaje, pero un árbitro dictaminó que nada de lo que compró era necesario.

Netflix canceló la producción de la serie a principios de 2021 tras conocerse que el comportamiento de Rinsch se había vuelto cada vez más errático. Según un artículo del New York Times, el director dijo en ese momento a los ejecutivos que había descubierto el “mecanismo secreto de transmisión” del covid-19, y a su mujer, productora de la serie, que podía predecir terremotos y rayos.

Al final, Netflix desgravó los $55 millones que se gastaron en el proyecto.

Tras menos de cinco horas de deliberaciones, los miembros del jurado rechazaron su defensa y lo declararon culpable de los siete cargos presentados por la Fiscalía federal.

El abogado de Rinsch, Benjamin Zeman, escribió en un comunicado que creía que el veredicto era erróneo:

“Creo que el veredicto fue erróneo y me temo que esto podría sentar un peligroso precedente para los artistas que se vean envueltos en disputas contractuales y creativas con sus benefactores —en este caso, una de las mayores empresas de medios de comunicación del mundo—, encontrándose acusados por el Gobierno federal de fraude”, dijo en un correo electrónico, según el periódico británico The Times.

Traducción de Sara Pignatiello