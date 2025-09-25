Desde ‘El mago de Oz’ hasta ‘Titanic’: los 29 errores más curiosos que llegaron a la pantalla grande

En medio de los elogios por la película de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood, un espectador de celebridades con ojos de águila vio una inexactitud histórica evidente en la película de gran éxito.

El momento ocurre hacia el final de la película, cuando se informa que el personaje de Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, regresó a Hollywood desde Europa en un Boeing 747. Pero fue John Travolta, quien es un entusiasta de los aviones y piloto capacitado, quien dijo que esto hubiera sido imposible dado que la película está ambientada en 1969.

“Bueno, el 747 tuvo su vuelo de prueba en febrero de 1969, pero entró en servicio en enero de 1970. ¡Faltan nueve meses!, ¡Habría estado en un Boeing 707!”, él dijo.

Podemos perdonar a Tarantino por eso. Pero es difícil creer que algunos deslices, ya sea Judy Garland, sin sus zapatos rojo rubí en El mago de Oz o Julia Roberts comiendo un croissant que se cambia por un panqueque en Mujer bonita, realmente hayan superado el proceso de edición.

Según el sitio web Movie Mistakes, Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson, presenta no menos de 60 errores en sus dos horas de duración.

¿Hay alguna película en la que alguien no haya metido la pata?

Aquí, enumeramos 29 errores en películas que quizás no hayas captado.

Batman (1989)

La película de superhéroes dirigida por Tim Burton, tiene múltiples errores, pero uno importante ocurre cuando Joker y su equipo desfiguran pinturas en un museo. Uno de los miembros de su pandilla golpea una pintura con las manos cubiertas de pintura roja, pero en la siguiente toma las huellas de las manos han desaparecido de la obra de arte.

Érase una vez en Hollywood (2019)

Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, vuela de regreso a Hollywood en un Boeing 747. Pero habría sido un 707. La película fue ambientada en 1969 y el 747 entró en servicio en enero de 1970.

El graduado (1967)

El personaje de Dustin Hoffman conduce en la dirección equivocada a través del Puente de la Bahía en San Francisco de camino a Berkeley, California. Viaja en la cubierta superior del puente para el tráfico que va de California a San Francisco.

Mujer bonita (1990)

Hay un problema de continuidad en el desayuno cuando el personaje de Julia Roberts, le da un mordisco a un croissant. Está en la habitación del hotel con su coprotagonista Richard Gere, pero cuando la cámara vuelve a mirarla, se transforma en un panqueque. Luego cuando le da un segundo mordisco al panqueque, solo tiene una marca de mordisco.

Norte por noroeste (1959)

Uno de los niños que interpreta a un extra en la película de Alfred Hitchcock, se tapa los oídos unos segundos antes de que el personaje de Eva Marie Saint, dispare inesperadamente un arma contra el personaje de Cary Grant en la cafetería de Mount Rushmore.

Tiempos violentos (1994)

Se pueden ver agujeros de bala en las paredes del apartamento donde los personajes de John Travolta y Samuel L. Jackson, van a buscar un maletín, pero es antes de que ocurra el tiroteo.

Terminator 3: la rebelión de las máquinas (2003)

Los números de avión de John Connors, siguen cambiando en la película. Cuando está en el hangar de la pista, es N3035C, pero una vez que está volando, los números cambian a N3413F.

El mago de Oz (1939)

Judy Garland no está usando sus icónicas zapatillas rojo rubí en la escena en la que los árboles arrojan manzanas a Dorothy y al Espantapájaros. En cambio, se la puede ver con zapatos negros lisos.

Francotirador (2015)

El bebé que sostiene Bradley Cooper, mientras se adapta a la vida civil después de la guerra de Irak es de plástico. De hecho, parecía tan falso que incluso él admitió que era “una locura”.

Día de la Independencia (1996)

Cuando el experto en informática David Levinson, interpretado por Jeff Goldblum, hace un berrinche en la percha que alberga, la nave alienígena capturada derriba un contenedor que tiene la etiqueta “Art Dept”. Claramente, un escenógrafo lo dejó allí por error.

Rápido y furioso (2001)

En una escena en la que Jesse y Tran corren, Tran lleva una camiseta con mangas, pero en la siguiente toma está en una camiseta sin mangas. ¿Nadie se dio cuenta cuando lo editaron?

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011)

Siempre nos dijeron que Harry Potter tenía los ojos azules de su madre. Pero cuando vemos a Lily Potter de niña, tiene ojos marrones.

Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

Cuando un grupo de soldados de asalto entra en una sala de control, uno de ellos golpea accidentalmente su cabeza con una puerta. El actor responsable, Laurie Good, no podía creer que llegara a la película final.

Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra (2003)

Hay un miembro de la tripulación con un sombrero de vaquero y mirando al mar detrás de Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow en el barco pirata.

Quantum of Solace (2008)

Un limpiador de calles detrás del James Bond de Daniel Craig, finge barrer la carretera, pero sostiene su escoba a varios centímetros del suelo.

Diez cosas que odio de ti (1999)

Cuando Bianca le dispara accidentalmente a un profesor de gimnasia con una flecha, un extra que interpreta a un estudiante sale corriendo para buscar ayuda urgente, pero una vez que cree que está fuera de lugar, se detiene y mira hacia la cámara.

Corazón valiente (1995)

Hay un automóvil moderno en el fondo de una gran escena de batalla. Teniendo en cuenta que la película está ambientada en el siglo XIII, es difícil imaginar cómo quedó en el corte final.

Django sin cadenas (2012)

Leonardo DiCaprio se cortó accidentalmente la mano mientras filmaba una escena en la que golpea la mesa con la mano y rompe un vaso. Pero en lugar de gritar “corten”, continuó con su carácter. A Tarantino le gustó tanto que lo mantuvo en la película.

Capitana Marvel (2019)

Muchos de los errores están relacionados con el período de la película en la década de 1990. Estos incluyen computadoras que usan una versión mal fechada de Windows y que los recuerdos de Carol Danvers, son sacudidos por una canción de Nirvana que no salió hasta después de que ella dejó la Tierra.

Hombre araña (2002)

El Spider-Man de Toby McGuire salva a Mary Jane de Kirsten Dunst de un grupo de atacantes. Los arroja a través de un par de ventanas antes de besarla boca abajo bajo la lluvia. Pero durante su abrazo romántico, las ventanas detrás de ella están perfectamente intactas.

Halloween (1978)

La película slasher de John Carpenter, protagonizada por Jamie Lee Curtis, se desarrolló en la ciudad ficticia de Haddonfield, Illinois, pero todos los autos tienen matrículas californianas y hay tomas de palmeras, ya que la película se rodó en el sur de California.

Los Goonies (1985)

Al final de la película de culto, Data les dice a los reporteros que el pulpo era realmente aterrador, pero esto en realidad se refiere a una escena eliminada. Solo se agregó nuevamente para la versión de Disney Channel.

Vengadores: Endgame (2019)

Los fanáticos con ojos de águila han notado que Ant-Man se puede ver en dos lugares a la vez durante la escena de la batalla final: en la camioneta y en su forma gigante, luchando junto a los otros Vengadores.

El señor de los anillos: las dos torres (2002)

Merry y Pippin son capturados por los Orcos al comienzo de la película y se ve a Pippin esposado. Pero ya no los tiene en la escena de la pelea. Y luego reaparecen en sus muñecas unos momentos después.

Gladiador (1999)

La película épica de Ridley Scott, tuvo lugar muchos siglos antes que los vehículos de combustible. Pero durante la batalla de Cartago, se puede ver un bote de gas en la parte trasera de un carro cuando se voltea.

El caballero de la noche asciende (2012)

Hay una confusión sobre si es de día o de noche al comienzo de la escena del atraco al mercado de valores en la película de Christopher Nolan. Claramente es de día, pero de repente, después de la persecución policial, está oscuro como boca de lobo.

Titanic (1997)

Cuando Jack (Leonardi DiCaprio), está pintando a una Rose desnuda (Kate Winslet), le dice que se acerque a la cama y luego dice que se refiere al sofá, fue DiCaprio quien se equivocó. Pero James Cameron lo mantuvo en la película porque era divertido.

Jurassic World (2015)

El éxito de taquilla presentó alrededor de 33 errores, incluida una escena en la que el actor principal Chris Pratt, habla con su coprotagonista Bryce Dallas Howard, sin mover la boca. En otra escena, la pantalla rota de un teléfono parece arreglada de repente.