Creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de la salida del clóset de Will tras ola de críticas

Los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, respondieron a las críticas de los fans sobre la escena de la salida del clóset de Will Byers. Aseguran que les sorprendió la reacción, pero que defienden el episodio.

Ya se estrenaron en Netflix todos los episodios de la quinta y última temporada de la exitosa serie de ciencia ficción, que retoman la creciente batalla del grupo de Hawkins contra Vecna y las consecuencias de la irrupción del Otro Lado en el pueblo. El último capítulo de la serie, titulado “Capítulo ocho: Este Lado”, se estrenó el día de Año Nuevo.

Los episodios se dividieron en diferentes entregas y el Volumen 1 se lanzó en noviembre, lo cual supuso para Netflix la mayor semana de estreno de una serie en inglés.

La segunda tanda de episodios de la quinta y última temporada se estrenó el 26 de diciembre, pero registró un evidente declive de las opiniones positivas de la audiencia. En el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, la puntuación global se situaba en el 56 por ciento en el momento de escribir esta noticia, por debajo del 70 anterior. Se trata de la calificación de la audiencia más baja para cualquier temporada de la serie; la primera temporada tiene un 97 por ciento de la audiencia, la segunda un 94 por ciento, la tercera un 89 por ciento y la cuarta un 90 por ciento.

Además, el episodio siete, titulado “Capítulo siete: El puente”, en el que Will Byers (Noah Schnapp) se declara gay ante sus amigos y familiares, se ha convertido en el episodio peor calificado de toda la serie, y muchos se han quejado en Internet de que la serie se había vuelto “woke” o progre.

En una nueva entrevista tras el estreno del final de la serie Stranger Things , los hermanos Duffer hablaron de la importancia de la escena para ellos y de por qué siguen “orgullosos” del episodio y de la “vulnerable interpretación” de Schnapp.

“La escena de la salida del clóset es algo que llevamos construyendo nueve años. Fue una escena bastante importante para nosotros, y una escena muy importante para Noah, no solo desde un punto de vista temático, sino también desde un punto de vista narrativo”, aseguró Ross Duffer a Variety.

Además, planteó: “Esta serie siempre ha tratado de que nuestros personajes superen el mal, y para superar este mal, Vecna, en muchos sentidos, representa todos los pensamientos oscuros y la maldad de la sociedad. Y para que nuestros personajes lo superen, al final se trata de abrazarse a sí mismos, y luego también abrazarse los unos a los otros y unirse”.

open image in gallery En la escena, Will (Noah Schnapp) confiesa a sus amigos que Vecna, el antagonista de la serie, ha estado utilizando su miedo a revelar su sexualidad a amigos y familiares para aislarlo y manipularlo ( Netflix )

En la escena, Will confiesa a sus amigos que Vecna, el antagonista de la serie, ha estado utilizando su miedo a revelar su sexualidad a amigos y familiares para aislarlo y manipularlo, explotando así su terror al rechazo para controlarlo. Les explica, mientras se preparan para su enfrentamiento final con Vecna, que mantenerlo oculto le ha hecho vulnerable y que expresarlo en voz alta demostrará que sus temores a ser abandonado son infundados.

Matt Duffer describió la escena como “el paso final en el viaje de Will” y, al mismo tiempo, “la clave para derrotar a Vecna”.

“El volumen 1 trata realmente de la autoaceptación, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y luego el segundo paso es que Will está hablando con Robin, es algo que quiere hacer. Está intentando averiguar cómo declararse, y sabe que necesita hacerlo, y que ese es el último paso para él. Y encuentra el valor para poder hacerlo. Y es el último insulto a Vecna. Esa era la intención”, argumentó.

“Estamos orgullosos del episodio, y estamos orgullosos de la escena, y orgullosos de Noah, que hizo una actuación muy valiente y muy vulnerable”, aseguró Ross Duffer.

Matt Duffer señaló que lo que más les preocupaba era asegurarse de que Schnapp, que se declaró gay en 2023, estuviera “cómodo y feliz con la escena”. “Y cuando lo estuvo, nos sentimos bien”, manifestó.

open image in gallery Noah Schnapp y Winona Ryder en ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Sin embargo, admitió que no había previsto la reacción tan negativa que suscitaría la escena.

“No es la pura verdad”, dijo. “Porque es, como declaró Ross, algo que hemos estado construyendo durante mucho tiempo. Siempre digo que Ross y yo somos muchas cosas, pero sutiles no es una de ellas”.

La temporada final provocó reacciones divididas entre los fans, y muchos cuestionaron que la serie concluyera dejando varios hilos narrativos sin resolver e inconsistencias argumentales

En una reseña de tres estrellas, Nick Hilton, de The Independent, describió la producción como “la propiedad intelectual original más importante de Netflix, que pasó de ser una brillante e influyente historia de crecimiento a convertirse en otra aventura genérica cargada de efectos digitales”.

Todos los episodios de Stranger Things ya están disponibles en Netflix.n