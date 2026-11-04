Brigitte Bardot excluyó de su testamento a su esposo, con quien estuvo casada durante 33 años, antes de fallecer. En una carta que ahora salió a la luz en un periódico francés, la actriz escribió: “Durante 30 años, me destruiste poco a poco, día tras día”.

La actriz francesa, de 91 años, falleció en diciembre de 2025 en la residencia de Saint-Tropez que compartía con su esposo, Bernard d’Ormale.

Tras su muerte, d’Ormale permaneció en la emblemática propiedad conocida como La Madrague y asumió la presidencia de la fundación de protección animal creada por Bardot.

Sin embargo, ahora se reveló que d’Ormale fue desalojado de la residencia, valorada en varios millones de dólares.

En una carta fechada el 17 de noviembre de 2022 y publicada por Le Figaro, Bardot le escribió: “Bernard, esto es un fracaso”.

“Sentía una necesidad profunda de tener a mi lado a alguien que me diera amor y me acompañara en la última etapa de mi vida, alguien que disfrutara simplemente de sentarse a tomar un café conmigo”.

open image in gallery Bardot y d'Ormale en 2000 ( AFP/Getty )

Bardot añadió que necesitaba “alguien que me sacara a pasear en auto, que me ayudara a despejar la mente, que sonriera y fuera verdaderamente feliz con la vida que le ofrezco. ¡¡¡QUE SONRIERA!!!”.

“Hoy he llegado al límite de lo que puedo soportar”, continuó. “Durante 30 años, me destruiste poco a poco, día tras día”.

“Necesito alguien en quien apoyarme, apoyo, ternura, compañía; cosas que simplemente eres incapaz de darme. ¡Jaque mate!”.

Bardot y d’Ormale se casaron en Noruega en 1992, pero su matrimonio no fue reconocido legalmente en Francia.

La fortuna de la actriz se repartió entre su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, de 66 años, y su fundación.

Cuando el mes pasado se conoció la noticia de su desalojo, d’Ormale, de 85 años, declaró al periódico Nice-Matin: “Todo esto es repugnante. Viví allí durante 35 años y ahora me echan”.

Según diversos informes, actualmente reside en una vivienda social en Saint-Tropez.

open image in gallery Brigitte Bardot alcanzó la fama mundial en la década de 1950 ( AFP/Getty )

Las posturas políticas de ultraderecha de Bardot empañaron su legado tras su muerte. Durante sus últimos años, la actriz estuvo rodeada de polémicas y recibió numerosas críticas por realizar declaraciones racistas y ofensivas en repetidas ocasiones.

D’Ormale había sido asesor de Jean-Marie Le Pen, líder del partido ultraderechista Frente Nacional. Según diversos informes, sus ideas políticas y su trayectoria generaron malestar entre algunos de los 300 empleados de la Fundación Brigitte Bardot.

En septiembre, dejó la presidencia de la organización tras menos de un año en el cargo y fue reemplazado por el empresario del sector deportivo Max Guazzini.

open image in gallery Bardot en 2007 ( AFP/Getty )

Antes de que se hiciera pública la carta, el abogado de d’Ormale declaró: “No debemos olvidar que tiene 85 años. Es una persona mayor”.

“La fundación lo trató de manera deplorable, peor que a un delincuente. Uno se pregunta a qué se debe tanta hostilidad hacia un hombre que compartió 33 años de su vida con la señora Bardot. Fue una verdadera historia de amor que duró 33 años”.

Por su parte, un portavoz de la fundación declaró al Daily Mail: “Cada persona vive el duelo a su manera, pero esa versión no refleja en absoluto lo sucedido. D’Ormale recibió mucho apoyo cuando falleció Brigitte y durante los meses posteriores”.

“Solo se niega a aceptar que debe abandonar La Madrague, aunque la propiedad no le pertenece. Brigitte Bardot la donó a su fundación en 1992 y su salida responde a una obligación legal”, añadió.

Traducción de Leticia Zampedri