El fallecido luchador Hulk Hogan ha dejado a su hijo Nick Hogan 5 millones de dólares en bienes, mientras que su hija Brooke Hogan no fue incluida en su testamento.

Hulk murió de un ataque al corazón en su casa de Florida el 24 de julio a la edad de 71 años. Los historiales médicos también revelaron que el luchador padecía leucemia linfocítica crónica, algo que no era de dominio público en el momento de su muerte.

Según nuevos documentos judiciales obtenidos por la revista Us Weekly y el medio de espectáculos TMZ, el hijo de 35 años de la leyenda de la empresa de lucha libre WWE (World Wrestling Entertainment) solicitó ser representante co-personal de la herencia de su padre junto a un hombre llamado Terry McCoy.

En los documentos, Nick afirmó que el testamento de su padre se ejecutó en 2016 y se modificó varias veces hasta 2023. En el testamento figuraba Nick como único beneficiario de la herencia de su padre, y su viuda, Melanie Sky Daily, como cónyuge superviviente. Brooke no figuraba como beneficiaria.

Las fuentes dijeron a TMZ que Brooke había pedido ser eliminada del testamento de su padre en 2023 tras su distanciamiento y no quería recibir ningún dinero de su herencia.

Nick Hogan (izquierda) figuraba como único beneficiario de la herencia de su padre ( Getty Images )

Hulk dejó $200.000 en criptomonedas, $799.000 en bienes personales y propiedad intelectual, y el derecho a su publicidad, valorado en $4 millones, según Us Weekly.

También se indicó un valor desconocido para una posible demanda por negligencia médica.

TMZ informó anteriormente que Sky Daily estaba planeando presentar una demanda por negligencia médica, alegando que una cirugía de cuello a la que se sometió Hulk en mayo no se hizo correctamente.

Mientras tanto, ninguna de las propiedades inmobiliarias de Hulk figuraba en la documentación, incluidas las dos casas que poseía en Clearwater Beach (Florida), cuyo valor se estima en $11 millones.

Brooke ha sido cada vez más abierta sobre las circunstancias de la muerte de su padre. El mes pasado, escribió una larga historia de Instagram sugiriendo que las grabaciones de las llamadas al 911 podrían “cambiar la narrativa” sobre el fallecimiento.

En aquel momento, Brooke afirmó que había recibido “llamadas legítimas de profesionales, desde agentes de policía a enfermeras que supuestamente estuvieron con [su] padre el día de su muerte”, diciéndole que necesitaba ver los videos de las cámaras corporales y acceder las grabaciones de las llamadas de emergencia ya que supuestamente contenían información que podría “arrojar suficiente luz como para cambiar la narrativa”.

Dijo que esos profesionales “[estaban] tan convencidos de lo que [habían presenciado]”, que habían continuado poniéndose en contacto con ella y presionándola para que buscara respuestas concretas.

Sin embargo, expresó: “No tengo respuestas sobre si los funcionarios que se han puesto en contacto conmigo transmitieron lo que presenciaron a la oficina del médico forense”, dijo, y añadió: “Y si lo hicieron, no sé por qué no se tuvo en cuenta”.

Brooke dijo que ha compartido toda su información con Nick, de quien afirmó que estaba “metido de lleno en todo”.

“En resumidas cuentas, todo depende de la esposa de mi padre [Sky Daily] y yo no tengo ningún control”, afirmó.

Traducción de Sara Pignatiello