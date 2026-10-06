Paramount y Warner Bros concretan polémica megafusión para crear Skydance

Paramount completó su gigantesca adquisición de Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares estadounidenses para crear un nuevo gigante de Hollywood llamado Skydance.

El acuerdo reúne a dos de los estudios cinematográficos más grandes del mundo, así como a servicios de streaming y cadenas de televisión como CBS y HBO Max, y supone que títulos populares como Harry Potter, Top Gun y El padrino pasen a formar parte del mismo grupo.

Esta megafusión transformará significativamente Hollywood y el panorama mediático en general, mientras que en el Reino Unido, Skydance controlará activos como Channel 5 y TNT Sports.

La finalización del acuerdo se produce ocho meses después de que Paramount acordó comprar Warner Bros. Discovery en febrero, tras imponerse a Netflix en una larga batalla de ofertas.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, declaró: “Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria”.

Ellison, quien dirigirá la empresa junto con su nuevo codirector ejecutivo, Ynon Kreiz, dijo: “Desde el principio, nuestra ambición fue unir a estos dos estudios con tanta historia y crear un competidor más fuerte, con el talento, los recursos y el alcance para contar grandes historias en todos los géneros, en todas las plataformas, para audiencias de todo el mundo”.

Y agregó: “Ahora esa ambición es una realidad”.

La finalización del acuerdo se produce casi un año después de que el gigante del streaming Netflix lanzó su primera oferta por Warner Bros., antes de ser superado por su rival Paramount.

Netflix había acordado originalmente comprar el negocio de estudios y streaming de Warner Bros. el pasado diciembre, en una operación que alcanzaba unos 82.000 millones de dólares, incluida la deuda.

A diferencia de Netflix, Paramount presentó una oferta para comprar todas las operaciones de Warner Bros.

Paramount, que fue adquirida el año pasado por Skydance, la empresa de Ellison, inicialmente lanzó una estrategia hostil antes de obtener la aprobación de la junta directiva de Warner Bros.

Los reguladores británicos dieron luz verde al acuerdo en agosto, mientras que el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte Digital declaró que tampoco intervendría, dados los diversos “compromisos legalmente vinculantes” de Paramount sobre su presencia en el mercado británico de la radiodifusión y el entretenimiento a la carta.

Se consideraba un obstáculo importante que las empresas debían superar antes de la finalización de la operación, pero el acuerdo tenía que obtener la aprobación de los reguladores de todo el mundo, al tiempo que se resolvía una demanda interpuesta por fiscales generales demócratas en 12 estados que buscaban bloquear la fusión.

Para ayudar a financiar la adquisición de Warner, Paramount obtuvo miles de millones de dólares en respaldo financiero de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

La firma estadounidense de capital privado Redbird Capital también proporcionó nueva financiación de capital a Paramount para la operación.

Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de RedBird Capital y director de Skydance, dijo: “Este es un momento decisivo para la industria”.

“Al aplicar nuestro modelo de propietario-operador a la inigualable cartera de franquicias emblemáticas, programación original de primera calidad y derechos de retransmisión de eventos deportivos en directo de Paramount y Warner Bros. Discovery, podemos proteger ese legado al tiempo que nos adaptamos a un panorama mediático que está experimentando una transformación radical”.

Traducción de Olivia Gorsin