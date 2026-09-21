Paramount llega a un acuerdo con estados por demanda contra compra de Warner, dice fuente de AP

Paramount, propiedad de Skydance, llegó a un acuerdo el lunes con un grupo de fiscales generales estatales que habían presentado una demanda para impugnar la compra por parte de la empresa de Warner Bros. Discovery, lo que en la práctica despeja el camino para que avance la megafusión, le dijo a AP una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato. Los detalles del acuerdo con los estados no estaban disponibles de momento, pero se esperaba que se dieran a conocer más tarde en el día.

La coalición de estados, incluidos pesos pesados del entretenimiento como California y Nueva York, demandó para bloquear la fusión de 81.000 millones de dólares en julio, al alegar que una combinación Paramount-Warner “extinguiría la competencia” y conduciría a menos opciones para los consumidores, en particular para quienes asisten a salas de cine y para los clientes de cable en todo Estados Unidos.

Acompañada de una queja presentada también por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, la impugnación se encaminaba hacia un juicio antimonopolio completo, previsto para comenzar en marzo.