La secuela de ‘Batman’ queda paralizada después de que Matt Reeves se viera obligado a abandonar el proyecto

La esperada secuela de Batman sufre un nuevo retraso en su producción.

Warner Bros. y DC Studios anunciaron el lunes que la producción de la secuela quedó suspendida después de que el director Matt Reeves tuviera que apartarse temporalmente por motivos personales, según informó Deadline.

“La producción de Batman II se suspendió temporalmente mientras Matt Reeves se ocupa de un asunto familiar”, señaló DC Studios en un comunicado.

“Matt cuenta con todo el respaldo de DC Studios y esperamos retomar pronto el proyecto”.

The Independent se puso en contacto con los estudios para solicitar comentarios.

open image in gallery El director Matt Reeves se apartó temporalmente de la producción por motivos personales ( Getty )

La secuela repleta de estrellas del éxito de taquilla de 2022 contará de nuevo con Robert Pattinson en el papel del superhéroe protagonista. Andy Serkis y Colin Farrell también regresarán a la franquicia como Alfred Pennyworth y Oz Cobb, conocido como el Pingüino, respectivamente.

La nueva pausa en la producción llega después de que la película ya sufriera dos aplazamientos. En un principio, la secuela tenía previsto estrenarse el 3 de octubre de 2025, pero su llegada a los cines se retrasó hasta el 1 de octubre de 2027 tras las huelgas de guionistas y actores de 2023.

Después, el estreno volvió a posponerse para darle a Reeves más tiempo para la posproducción y hacerlo coincidir con el fin de semana del Día de los Presidentes.

Antes de esta nueva pausa, el estreno estaba previsto para el 18 de febrero de 2028. Por ahora, no está claro si la interrupción de la producción obligará a modificar otra vez el calendario.

La producción comenzó en mayo y el rodaje arrancó en Londres en junio. Ese mismo mes, fotografías tomadas en Glasgow mostraron cómo la ciudad se transformó en Gotham City para la filmación.

open image in gallery Robert Pattinson protagonizó la exitosa película ‘Batman’, estrenada en 2022 ( AFP/Getty )

La secuela continuará la historia de Batman, que recaudó más de 772 millones de dólares en la taquilla mundial tras su estreno en marzo de 2022.

En Batman II, Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne, acompañado por Jeffrey Wright como James Gordon, comisario de policía de Gotham City; Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál; y Gil Perez-Abraham como el oficial Martínez.

Las demoras en el inicio de la producción ya habían generado inquietud entre los seguidores y, el año pasado, alimentaron las especulaciones sobre una posible cancelación de la película.

Sin embargo, James Gunn, codirector de DC Studios, aseguró a los fans que la secuela seguía adelante y que Reeves trabajaba en el guion a su propio ritmo.

“Eso es algo que escucho todo el tiempo: que Batman II está cancelada. No está cancelada. No tenemos guion. Matt se toma su tiempo”, declaró el director de Superman a Rolling Stone en junio de 2025.

Gunn también pidió paciencia a los seguidores: “Déjenlo tomarse su tiempo. Déjenlo hacer lo que está haciendo. Dios, la gente es cruel. Déjenlo hacer lo suyo”.

Traducción de Leticia Zampedri