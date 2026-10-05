La novela más ambiciosa de John Steinbeck, que narra la vida de dos familias a través de las generaciones en la California rural, ha sido adaptada a una serie de Netflix de siete episodios.

Antes del estreno de la serie de Netflix el 1° de octubre, la adaptación más famosa de Al este del Edén hasta la fecha era la película de 1955 del director Elia Kazan. Ahora, más de siete décadas después, su nieta, la guionista, actriz y productora Zoe Kazan, está creando otra versión en formato de miniserie protagonizada por Florence Pugh.

Si bien sigue los pasos de su abuelo, Zoe Kazan está adoptando un enfoque diferente para Al este del Edén.

“La película no es una adaptación súper fiel de la pequeña parte del libro que aborda”, dijo Kazan al blog Tudum de Netflix. Continuó: “Lo que sentí fue que toda la historia épica era una oportunidad para explorar, y para enamorarse de todos estos personajes”.

open image in gallery Florence Pugh en ‘Al este del Edén’ ( Netflix )

La adaptación de Al este del Edén de 2026 profundiza en la historia de Cathy y en cómo se entrelaza con las familias Trask y Hamilton, cuyos miembros son interpretados por actores como Mike Faist, Christopher Abbott y Ciarán Hinds, mientras se establecen en el valle de Salinas, en California, Estados Unidos.

Sin embargo, el Valle de Salinas, descrito exhaustivamente en la novela de Steinbeck, no se ve igual en el siglo XXI, por lo que el equipo de producción recurrió a los paisajes de Nueva Zelanda para dar vida a la historia.

Hemos repasado los impresionantes parajes del país de Oceanía que sirvieron de telón de fondo para esta reinterpretación de Al este del Edén.

¿Dónde se filmó Al este del Edén (2026)?

La serie de Netflix se filmó en Nueva Zelanda, a más de 9.600 km de California, donde se ambienta el libro.

“Sin entrar en demasiados detalles sobre la historia de Nueva Zelanda, hubo una gran afluencia de dinero debido a la fiebre del oro durante la época victoriana”, explica Kazan, y sigue: “Hay una enorme cantidad de arquitectura victoriana que nunca se demolió, por lo que teníamos a nuestra disposición muchos más lugares de los que hubiéramos podido encontrar fácilmente en un solo sitio en EE. UU.”.

open image in gallery La arquitectura victoriana de piedra blanca de Ōamaru, Nueva Zelanda ( Getty Images )

El paisaje natural e incontaminado de Nueva Zelanda también atrajo a los productores de la serie, ya que servía como un sustituto pastoral ideal para el Valle de Salinas, como se le conocía entre la guerra de Secesión estadounidense y el final de la Primera Guerra Mundial.

Para ambientar la ciudad de Salinas, la producción utilizó Ōamaru, un pequeño pueblo en el distrito de Waitaki de la región de Otago, una parte central de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

El distrito histórico de Ōamaru conserva edificios de finales del siglo XIX construidos en piedra caliza, como el almacén de grano de Smiths y el Hotel Criterion, que se pueden ver en Al este del Edén.

open image in gallery Una calle de Ōamaru ( Getty Images )

La oficina de turismo de Waitaki ha creado una visita guiada a pie de una hora de duración por Ōamaru que lleva a los visitantes por partes de la ciudad filmadas en Al este del Edén.

Los excursionistas pueden visitar el Hotel Criterion, que aparece en la película y que aún hoy funciona como bar y alojamiento. El interior del hotel conserva su estilo del siglo XIX, con techos altos, bares, salones, un comedor y un salón para caballeros con sofás Chesterfield de cuero. Los visitantes pueden comer, beber y alojarse en el albergue.

open image in gallery El Hotel Criterion en Ōamaru ( Getty Images )

El recorrido también lleva a los visitantes a otros lugares históricos de la ciudad que sirven de telón de fondo a la dramática historia, como la sala de conciertos The Penguin Club, y la estación y depósito ferroviario de la compañía Oamaru Steam and Rail Society, gestionados por voluntarios, que alberga locomotoras de vapor antiguas.

Jacob Barwick, administrador de patrimonio del pueblo, dijo que el rodaje había generado entusiasmo en el distrito y que se había desarrollado un mapa y un recorrido a pie para ayudar a la gente a adentrarse en el mundo que se ve en la pantalla.

“La producción ya ha sido un gran atractivo, y esperamos aún más visitantes una vez que la serie comience a transmitirse”, expresó.

“Los visitantes podrán seguir los pasos del reparto, explorar los lugares por sí mismos y experimentar la atmósfera que hizo de Ōamaru un escenario tan fascinante”, afirmó.

Grant Major, el diseñador de producción de la serie, declaró a la revista Condé Nast Traveller que las escenas ambientadas en la granja de la familia Trask se habían rodado en las estribaciones de la cordillera Hawkdun, en Otago.

La cordillera Hawkdun, de cima plana, es la pieza central del Parque de Conservación Ambiental de Oteake, una zona montañosa remota muy popular entre excursionistas y ciclistas de montaña.

open image in gallery El Parque de Conservación Ambiental de Oteake ( Getty Images )

Asimismo, gran parte de los decorados interiores, como algunas secciones de los burdeles que desempeñan un papel central en la historia, se construyeron en la ciudad de Auckland.

Major también dijo que la ciudad poseía una de las mayores colecciones de casas victorianas de madera del mundo, lo cual había resultado muy útil durante el rodaje.

Traducción de Sara Pignatiello