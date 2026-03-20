Matt Damon acusó recientemente a Netflix de simplificar deliberadamente las tramas para los espectadores que podrían estar viendo títulos mientras navegan por sus teléfonos. Sin embargo, el servicio de streaming ha negado esta acusación.

El debate en torno al “uso de una segunda pantalla” cobró tanta fuerza en Hollywood que inspiró una parodia en los Oscar, en la que el presentador Conan O'Brien y el invitado Sterling K. Brown interpretaron un guion que reescribía la película clásica Casablanca para reflejar esta demanda.

El presidente del departamento de cine de Netflix, Dan Lin, dijo que los ejecutivos de la empresa de entretenimiento se rieron de la broma, pero insistió: “No existe tal principio”.

open image in gallery Ben Affleck y Matt Damon en el ‘thriller’ de Netflix ‘El botín’ ( Netflix )

En una rueda de prensa celebrada el miércoles 18 de marzo, Lin añadió: “Si ven nuestras películas o series, verán que no repetimos la trama, así que no sé de dónde salió esa idea. Estamos centrados en hacer grandes películas”.

Por su parte, la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria, agregó que “[era] muy ofensivo para los creadores y cineastas sugerir que les [darían] una mala indicación como esa y que simplemente la aceptarían”.

Continuó: “Que digan lo que quieran; la gente tiene que inventarse cosas”. Añadió que, en realidad, ocurría lo contrario, y reveló que anteriormente le había pedido a un productor de televisión, cuyo nombre no mencionó, que redujera la cantidad de información sobre la trama. “Le dije: ‘Ya sé, el trasfondo está ahí, por favor, no me lo digas’”, relató.

Sin embargo, Matt Damon, durante la promoción del thriller de Netflix El botín en enero, sugirió que se les pedía a los directores que modificaran sus películas para adaptarlas a los espectadores casuales.

“La forma habitual de hacer una película de acción, como aprendimos [hace años], es que normalmente hay tres escenas clave”, explicó Damon en el pódcast de Joe Rogan.

“Una en el primer acto, una en el segundo, una en el tercero. Gastas la mayor parte del dinero en la del tercer acto. Ese es el final. Y ahora [Netflix] dice: '¿Podemos poner una escena impactante en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede'”, agregó.

open image in gallery La actriz Jameela Jamil también ha afirmado que los estudios están exigiendo simplificar las tramas ( Getty )

Continuó, citando a Netflix: “'Y no estaría mal que repitieran la trama tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está con sus teléfonos mientras ve la película'”.

Afirmó que esta supuesta nueva forma de hacer películas "[iba] a empezar a interferir realmente en cómo [se contaban] estas historias”; sin embargo, su compañero de reparto, Ben Affleck, sugirió que no todas las historias de Netflix, incluidas series como Adolescencia, siguen dichas reglas.

La última temporada de Stranger Things también recibió críticas generalizadas después de que los personajes parecieran repetir puntos de la trama varias veces durante un episodio, en un aparente intento de captar la atención de los espectadores que podrían haber perdido el interés anteriormente.

La actriz Jameela Jamil, quien protagonizó El lugar bueno, afirmó que se trataba de “una directiva que los estudios [estaban] emitiendo de forma rutinaria”.

En una entrevista con el comediante Romesh Ranganathan en 2025, dijo: “Por eso ahora, en los programas de televisión con actores realmente buenos, se nota que toda la trama y todas sus emociones y motivaciones se han vuelto muy obvias y fáciles de seguir”.

“A los guionistas se les dice que tienen que escribir de forma que alguien pueda seguir navegando sin rumbo por noticias negativas o comprando en línea mientras sigue la historia en segundo plano”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello