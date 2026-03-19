La estrella de ‘Pluribus’, Rhea Seehorn, responde a Tarantino y critica su visión sobre la televisión

La actriz Rhea Seehorn, protagonista de Pluribus, rechazó con firmeza la idea de Quentin Tarantino sobre la televisión como un medio “olvidable”.

La polémica surgió a partir de una entrevista en el pódcast The Joe Rogan Experience en 2024. Allí, el director ganador del Oscar sostuvo que el cine deja una huella más duradera que la televisión. “Veo una buena película del oeste y la recuerdo para siempre”, afirmó.

Seehorn, de 53 años y con una carrera marcada por la televisión, planteó una mirada distinta. En diálogo con Brian Hiatt, de Rolling Stone, durante el festival SXSW, sostuvo que la diferencia no pasa por el formato. “Hay películas olvidables, igual que hay series olvidables. Y también hay historias que se quedan para siempre”, explicó.

Como ejemplo, mencionó títulos que aún la acompañan: The Leftovers y Six Feet Under. Para la actriz, lo que realmente perdura no es el medio, sino la calidad del relato. “Lo que queda es la forma de contar historias”, resumió.

Durante la misma conversación, estuvo acompañada por Vince Gilligan, creador de Pluribus y Better Call Saul. Consultado sobre los dichos de Tarantino, eligió una respuesta más medida. “Lo vi apenas unos segundos. No puedo decir que lo conozco, pero imagino que habla desde su punto de vista”, señaló.

open image in gallery Rhea Seehorn (izq.) y Vince Gilligan (der.) destacaron ‘The Leftovers’ y ‘The Twilight Zone’ como algunas de las series más memorables (Rolling Stone/YouTube) ( Rolling Stone/YouTube )

open image in gallery Rhea Seehorn (izq.) dijo que “discrepa firmemente” con la opinión de Quentin Tarantino de que la televisión es un medio “olvidable” ( Getty )

Seehorn coincidió, aunque matizó su postura al reconocer que Tarantino es, ante todo, “un gran aficionado al cine”.

En la misma línea, Vince Gilligan amplió el punto con ejemplos propios. “Al igual que Rhea, sigo pensando en La dimensión desconocida, en The Andy Griffith Show, en MASH* y en WKRP in Cincinnati”, señaló el creador de Breaking Bad, al destacar el impacto duradero de la televisión.

No es la primera vez que Tarantino genera controversia con sus declaraciones. A finales del año pasado, el director de Pulp Fiction provocó una fuerte reacción al referirse a Paul Dano, actor de There Will Be Blood, como el “gran defecto” de la película.

En una entrevista en el pódcast de Bret Easton Ellis, en diciembre de 2025, fue aún más lejos. “Es un tipo débil, aburrido”, afirmó. Incluso lo calificó como “el actor más débil” dentro del Sindicato de Actores de Cine (SAG).

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Poco después, varios actores salieron en defensa de Dano. Entre ellos, Daniel Day-Lewis y Ben Stiller, quienes destacaron su trabajo y cuestionaron los dichos del director.

open image in gallery Seehorn podría recibir una nominación al Emmy este año por su papel protagónico en ‘Pluribus’ ( Apple TV+ )

“Paul Dano es jodidamente brillante”, escribió Stiller en X en ese momento.

Mientras tanto, Seehorn encabeza Pluribus, la nueva serie de ciencia ficción creada por Vince Gilligan. En la historia interpreta a Carol, una novelista romántica que enfrenta una amenaza global: un virus que convierte a la humanidad en una mente colmena. En el reparto también participan Karolina Wydra y Carlos Manuel Vesga.

La serie se estrenó en Apple TV+ en noviembre de 2025. Además, marca la segunda colaboración entre Seehorn y Gilligan, después de Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad, donde compartió pantalla con Bob Odenkirk entre 2015 y 2022.

Ese recorrido se refleja en su presente. Su trabajo en Pluribus le valió el Globo de Oro a Mejor Actriz en Serie Dramática en 2026. Ahora, su nombre también suena como posible candidata a los premios Emmy de este año.

Traducción de Leticia Zampedri