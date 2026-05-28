Olivia Rodrigo condena la reacción “inquietante” a sus vestidos estilo babydoll

Olivia Rodrigo criticó la reacción negativa en línea a sus atuendos estilo babydoll recientes, diciendo que la reacción “muestra cómo realmente normalizamos la pedofilia en nuestra cultura”.

La cantante de 23 años abordó la controversia durante su aparición en el podcast Popcast de The New York Times, después de semanas de debate en línea sobre los vestidos que usó mientras promocionaba su próximo tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

“Lo que realmente me preocupa es que siento que usé atuendos que quizás eran reveladores en el escenario”, dijo Rodrigo. “Estuve en el escenario con un sostén brillante y pantalones cortos, lo cual es mi derecho. Eso es divertido. Me sentí cómoda y segura con eso. Y eso no fue inapropiado, pero que yo estuviera completamente cubierta con un vestido que la gente consideró infantil sí fue inapropiado”.

Y añadió: “Esto demuestra cómo normalizamos la pedofilia en nuestra cultura. Además, es la retórica que nos inculcan desde pequeñas: no te pongas eso porque un hombre va a sexualizar tu cuerpo y será tu culpa. Es muy extraño”.

La polémica se centró principalmente en el estilismo de Rodrigo en el video de Drop Dead, dirigido por Petra Collins, que se estrenó en abril y se filmó en el Palacio de Versalles, donde la cantante ganadora del Grammy lució un vestido babydoll azul pastel con bombachos visibles y calcetines blancos hasta la rodilla.

open image in gallery Las críticas se centraron principalmente en el look de Rodrigo en el video musical de ‘Drop Dead’, en el que la cantante ganadora de un Grammy lució un vestido babydoll azul pastel con bombachos a la vista y calcetines blancos hasta la rodilla ( Youtube/Olivia Rodrigo )

A principios de este mes, Rodrigo apareció con un vestido estilo babydoll de manga abullonada con estampado floral rosa y blanco, combinado con bombachos con volantes a juego y botas negras Dr. Martens en el concierto Billions Club Live de Spotify en el Teatro Grec de Barcelona.

Desde entonces, sus atuendos provocaron críticas en las redes sociales, donde varios usuarios acusaron a la cantante de adoptar una estética “Lolita”, “bebé sexy” o “pedo-core”, para describir imágenes que combinan ropa o comportamiento infantil con sexualidad adulta.

“¿Puede Olivia Rodrigo vestirse como una estrella del pop normal y dejar de intentar vestirse como una niña pequeña?”, preguntó alguien en X, antes conocido como Twitter. “Nunca entenderé a la gente que se viste como un bebé”, comentó otro en una imagen de Rodrigo del videoclip de Drop Dead.

Otros defendieron a Rodrigo, señalando la estética “kinderwhore” asociada con el rock alternativo de los 90 y la cultura riot grrrl. Este estilo, popularizado por músicas como Courtney Love de Hole y Kat Bjelland de Babes in Toyland, combinaba vestidos babydoll, cuellos Peter Pan, medias rotas, calcetines hasta la rodilla, maquillaje corrido y botas pesadas con una actuación punk agresiva y letras explícitamente feministas.

Posteriormente, esta estética se asoció estrechamente con el movimiento riot grrrl, más amplio, liderado por bandas como Bikini Kill, con Kathleen Hanna al frente, que surgió a principios de la década de 1990 como una respuesta feminista a la misoginia en la música punk y la cultura popular en general.

open image in gallery Courtney Love en el video musical de ‘Miss World’ de Hole ( YouTube @Hole )

Rodrigo no estuvo de acuerdo en que pareciera una “bebé sexy” y mencionó a Love y Hanna como sus inspiraciones. “No me pareció sexy para nada”, dijo. “Pensé: 'Esto es genial'. Siento que me parezco a Kathleen Hanna o Courtney Love, todas esas personas que son mis ídolas, y me sentí genial y cómoda con el atuendo”.

“Simplemente creo que si empezamos a vestirnos como si dijéramos: ‘No quiero que algún bicho raro piense que soy sexy como una bebé’ o alguna locura así, creo que estamos perdiendo un poco el rumbo. Soy muy protectora con las mujeres jóvenes, con las chicas, y no quiero que les inculquen ese tipo de ideas”.

En una conversación con Lydia Spencer-Elliott de The Independent, el investigador y académico de música rock Dr. James How explicó que Rodrigo está “interactuando con estas grandes estrellas del rock de los años 90, que eran realmente alternativas, pero no creo que esté jugando con los significados que tenían”.

Dicho esto, How añadió: “La gente no permite a los artistas, especialmente a las mujeres, la libertad que tienen para expresarse. Realmente no sabemos adónde quiere llegar Rodrigo con esto; no le están dando tiempo para encontrar esos significados. Me parece horrible que no le permitan expresarse de esa manera; Courtney Love usó cosas bastante extravagantes y no iba a dejar que nadie se lo impidiera”.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love es el tercer álbum de estudio de Rodrigo, el primero desde Guts de 2023. Rodrigo anunció el disco el 2 de abril y hasta ahora lanzó los sencillos Drop Dead y The Cure, y estrenó el tema Begged durante una aparición en Saturday Night Live a principios de este mes.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love se estrenará el 12 de junio.

Traducción de Olivia Gorsin