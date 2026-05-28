Paul McCartney hace una revelación sobre los Beatles que emociona a sus fans

Paul McCartney finalmente admitió lo que muchos fanáticos de los Beatles esperaban escuchar: que el cuarteto de Liverpool es la mejor banda de todos los tiempos.

El músico, de 83 años, sostuvo durante décadas que los mejores compositores de la historia fueron The Everly Brothers, el dúo detrás de canciones como ‘Cathy’s Clown’ y ‘All I Have to Do Is Dream’.

Sin embargo, durante una sesión de preguntas y respuestas en TikTok previa al lanzamiento de su nuevo disco, McCartney reconoció que ya no tiene problemas en afirmar que The Beatles —integrados por él, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr— probablemente superan incluso a sus antiguos favoritos.

open image in gallery Paul McCartney junto a Ringo Starr, John Lennon y George Harrison durante su etapa en The Beatles ( Getty Images )

“Es fenomenal, de verdad”, dijo McCartney al referirse al éxito extraordinario de la banda.

“Cuando empezamos, éramos apenas unos chicos. El rock and roll recién comenzaba a despegar y pensábamos: ‘Si tenemos suerte, esto durará un par de años’. En esa época, las carreras musicales no solían durar mucho más”.

El músico explicó que, al principio, esperaba que las canciones del grupo permanecieran vigentes durante “quizás cinco años como máximo”.

“Después fueron 10 y seguíamos ahí, mientras la escena continuaba creciendo. Luego llegaron los 20, después los 30, y ahora seguimos vigentes. Es increíble, es una sensación maravillosa”, agregó.

Además, McCartney aseguró que disfruta especialmente cuando otras personas le cuentan que sus hijos también aman la música de The Beatles.

open image in gallery Paul McCartney reflexionó sobre el legado y el éxito duradero de The Beatles ( Getty Images )

“Eso significa mucho, ¿sabes? Porque a los niños no se les puede imponer algo: simplemente les gusta o no. Creo que los Beatles fueron la mejor banda de todos los tiempos. Yo soy fan”, afirmó McCartney.

Durante años, el músico señaló a Don y Phil Everly como una de las mayores influencias para él y John Lennon.

“Hasta hoy sigo pensando que fueron los mejores. Y además eran distintos”, recordó.

“Habíamos escuchado sobre cuartetos vocales, sobre las hermanas Beverley y grupos así. Pero ¿solo dos chicos, dos chicos atractivos? Nos fascinaban. Queríamos ser como ellos”, agregó.

open image in gallery El popular dúo musical Phil y Don Everly, conocidos como The Everly Brothers ( Getty Images )

McCartney también contó que el documental Get Back, dirigido por Peter Jackson y centrado en las tensiones que atravesó la banda durante la grabación de Let It Be, le permitió cambiar la forma en que veía aquella etapa de su vida.

“Me quitó un peso de encima”, declaró a la BBC.

“Tenía una visión extraña de esa época. Fue un infierno desde el punto de vista empresarial y mucha gente me responsabilizó por varias cosas”, explicó.

“El gran titular de los diarios decía: ‘Paul separó a los Beatles’, y tuve que cargar con eso durante años, aunque sabía que no era cierto”.

El músico reconoció que pasó décadas creyendo que había sido demasiado autoritario dentro del grupo.

“Cuando vi la película pensé: ‘No, yo no era así en absoluto. Solo estaba tratando de hacer un disco. Intentaba motivar a estos chicos para que fueran lo mejor que podían ser’”, recordó.

El nuevo disco de McCartney, The Boys of Dungeon Lane, llegará el viernes 29 de mayo.

Traducción de Leticia Zampedri