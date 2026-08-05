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Disney se asocia con TikTok para incorporar videos de influencers a su servicio de streaming

Los videos aparecerán tanto en TikTok como en el feed de Verts de Disney+, con contenido inspirado en franquicias como Pixar, Marvel, Star Wars, FX y más

Erin Keller en Ohio
Disney y TikTok se asociaron a nivel mundial para llevar a Disney+ videos verticales creados por los fans y comenzarán con una prueba piloto en Estados Unidos en los próximos meses
Disney y TikTok se asociaron a nivel mundial para llevar a Disney+ videos verticales creados por los fans y comenzarán con una prueba piloto en Estados Unidos en los próximos meses (Getty/iStock)
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Disney está renovando Disney+ inspirándose en las redes sociales al incorporar videos de TikTok creados por fans a su servicio de streaming.

El gigante del entretenimiento anunció el miércoles que llegó a un acuerdo global con TikTok que permitirá a los creadores participantes producir videos cortos utilizando escenas y momentos memorables de cientos de películas y series de televisión de Disney. El programa piloto se lanzará en Estados Unidos en los próximos meses antes de expandirse a otros mercados.

Según informa el New York Times, Disney se negó a revelar qué títulos específicos se incluirán. The Independent se puso en contacto con Disney y TikTok para obtener comentarios.

Los videos aparecerán tanto en TikTok como en Verts, la plataforma de videos verticales de Disney+ que se lanzó en marzo. Esta plataforma incluirá contenido inspirado en franquicias como Pixar, Marvel, Star Wars, FX y otras.

A diferencia de TikTok, no cualquier video de fans llegará a Disney+. Disney declaró que cada clip será revisado minuciosamente y seleccionado con esmero antes de aparecer en la aplicación para garantizar que cumpla con los estándares de la empresa para toda la familia.

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Disney y TikTok se asociaron a nivel mundial para llevar a Disney+ videos verticales creados por los fans y comenzarán con una prueba piloto en Estados Unidos en los próximos meses (Getty/iStock)

Verts está diseñado para ofrecer a los suscriptores otro motivo para abrir la aplicación Disney+, incluso si no tienen un título específico en mente. En lugar de elegir inmediatamente una película o serie, los usuarios pueden explorar videos cortos, con la esperanza de que unos minutos de exploración los animen a quedarse y ver contenido más extenso.

Hasta ahora, Verts solo había mostrado clips producidos por Disney, pertenecientes a las películas y series de televisión de la propia empresa.

“Los mejores narradores son, ante todo, fans”, declaró Asad Ayaz, director de marketing y marca de The Walt Disney Company. “Esto siempre fue así en Disney, y hoy, los fans celebran nuestras historias de formas totalmente nuevas. Esta colaboración crea un nuevo vínculo entre las historias que contamos y la creatividad que inspiran, brindando a los creadores un mayor espacio para compartir sus obras y al público más contenido por descubrir en Disney+ cada día”.

Esta colaboración es un ejemplo más de la creciente disposición de Disney a permitir que creadores externos trabajen con su valiosa propiedad intelectual de forma controlada. Si bien la compañía siempre protegió sus personajes y franquicias, recientemente mostró una mayor apertura a colaboraciones que fomentan la creatividad de los fans.

El año pasado, Disney anunció una alianza con OpenAI que permitía a los usuarios de la plataforma de generación de video Sora AI crear videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, y se esperaba que las creaciones más destacadas aparecieran en Disney+. Sin embargo, esa iniciativa terminó abruptamente en marzo después de que OpenAI cerró Sora.

Traducción de Olivia Gorsin

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