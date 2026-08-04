Ariana Grande se pronunció sobre su decisión de tomarse un descanso de la vida pública al finalizar su gira y afirmó que fue una decisión que tomó “en silencio, hace mucho tiempo”.

La cantante, de 33 años, leyó una nota preparada durante su actuación en el United Center de Chicago el lunes (3 de agosto), y les dijo a sus fans: “El anuncio que hice ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que decidí planear”.

Haciendo alusión al debate constante sobre su salud y su cuerpo al que se enfrentó en los últimos años, que se intensificó durante sus giras de prensa de Wicked, Grande dijo: “No importa qué ruido exista ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí ni menos real para mí que este amor que compartimos”.

open image in gallery Ariana Grande ha afirmado que tomó la decisión de tomarse un descanso “hace mucho tiempo” ( Getty Images )

Grande afirmó que la gira es “una de las experiencias más sanadoras, hermosas, correctas y especiales” de su vida, y añadió que leer la nota “la hizo sentir bien”.

El representante de la cantante reveló el día anterior que ella se “alejará un poco de la vida pública” tras la finalización de su gira Eternal Sunshine en Londres el 1 de septiembre.

“Está deseando terminar la gira y concluirla por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que provocaron un escrutinio público constante e interminable”, declararon a la revista People.

Esto significa que Grande tampoco participará en la reposición en el West End de Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, cuyo estreno estaba previsto para el próximo verano en el Barbican Centre de Londres. Grande iba a protagonizar la obra junto a Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked.

Tras el anuncio, el Teatro Barbican le deseó “todo lo mejor”.

También se cree que Grande no promocionará la secuela de comedia Focker-In-Law, cuyo estreno está previsto para noviembre. La nueva película de La familia de mi novia se rodó el año pasado.

Grande saltó a la fama interpretando a Cat Valentine en las series de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat . Entre sus éxitos musicales se encuentran Break Free y thank u, next. En 2025, recibió una nominación al Óscar por su papel de Glinda en la adaptación cinematográfica del musical Wicked.

La noticia de que Grande se alejará temporalmente del ojo público llega días después del lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal, que reavivó los comentarios sobre su cuerpo y su salud.

open image in gallery Ariana Grande protagonizó dos películas de ‘Wicked’ ( Getty Images )

A finales del año pasado, durante la gira de prensa de la secuela Wicked: Por siempre, les hizo un “recordatorio cariñoso” a sus fans y a los demás para que pensaran antes de comentar sobre la apariencia de las personas.

En su historia de Instagram, compartió de nuevo su entrevista de 2024 con la personalidad francesa de internet Sally Poumbg , en la que le preguntaron sobre los estándares de belleza.

“Fuimos un espécimen en una placa de Petri desde que tenía 17 años, así que lo oí todo”, dijo Grande. “He oído ‘qué está mal’ conmigo, y luego lo arreglas, y luego está mal por diferentes razones”.

Y agregó: “Creo que en la sociedad actual existe una comodidad que no deberíamos tener, en absoluto, al comentar sobre la apariencia de los demás, lo que creen que sucede ‘entre bastidores’, su salud o cómo se presentan”, explicó. “Creo que es peligroso para ambas partes”.

Traducción de Olivia Gorsin